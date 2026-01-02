Ainda com Liliana dentro da casa, Fábio deu um passo importante na relação

Após sair do Secret Story, Liliana Oliveira marcou presença no programa Dois às 10, onde falou sobre a sua experiência na casa mais vigiada do país. À conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, a finalista do reality show da TVI falou sobre o namoro com Fábio Pereira, revelando alguns pormenores da relação do companheiro com a sua família.

Cristina Ferreira questionou Liliana sobre a relação de Fábio com a sua família e a ex concorrente revelou sem hesitar: «Os meus pais gostaram muito do Fábio». De seguida acrescentou: «Antes de sair do programa, ele já esteve em minha casa, já esteve lá a jantar…», disse com um ar sorridente.

Importa lembrar que, durante esta entrevista, Liliana Oliveira falou ainda de duas mensagens enviadas pelo ex-noivo, Zé, no dia em que abandonou a casa do Secret Story.

Veja o vídeo.