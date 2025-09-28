Catarina Miranda reage à nova dupla ‘polémica’ da casa e dá-lhe nome inesperado

Afonso Leitão e Catarina Miranda foram, sem dúvida, a dupla que marcou o Big Brother Verão, deixando momentos inesquecíveis dentro da casa mais vigiada do país. Mas agora, no Secret Story 9, uma nova dupla tem dado que falar por razões bem diferentes: Liliana e Fábio.

O que torna esta proximidade ainda mais polémica é que os colegas da casa desconhecem que Liliana está noiva, ela foi pedida em casamento na gala de estreia, e este é o seu segredo dentro do programa. Apesar disso, a sua ligação com Fábio tem gerado críticas dentro do grupo, que não sabem da situação real e veem o comportamento da concorrente como ultrapassando limites.

Durante a tarde deste sábado, 27 de setembro, Liliana e Fábio protagonizaram um momento digno de filme: dançaram juntos ao som de Céline Dion, recriando a icónica cena do Titanic.

Catarina Miranda não resistiu e reagiu na rede social X, de forma divertida e bem-humorada, pedindo para que os concorrentes não sejam expulsos esta noite e dando ainda um nome à nova dupla polémica: «Eles não podem sair, nós estamos a assistir ao remake do Titanic em 2025, isto é HISTÓRIA. Depois dos cale dupla de milhões, temos os FALI dupla de cêntimos».

Mesmo fora da casa, a ex-concorrente continua a seguir de perto os acontecimentos, comentando com humor e ironia os momentos mais polémicos da edição.