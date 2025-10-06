Do fim do noivado à cumplicidade com Fábio: Liliana já não o larga

A gala do Secret Story 9 ficou marcada por um dos momentos mais esperados da edição. Em direto, Liliana anunciou o fim do noivado com Zé, uma decisão que deixou os colegas e o público em choque. Visivelmente emocionada, explicou que precisava de pensar em si e que a escolha surgia depois de várias semanas de reflexão, especialmente devido à ligação crescente com Fábio.

Poucas horas após a gala, a cumplicidade entre os dois concorrentes tornou-se ainda mais evidente. Liliana e Fábio trocaram carícias e beijos, dando início a uma aproximação que rapidamente se transformou num dos temas mais comentados. As câmaras captaram os gestos de ternura entre ambos, e as imagens não tardaram a gerar reações entre os colegas e nas redes sociais.

Esta manhã mostraram-se novamente muito cumplices e passaram o tempo todo juntos.

Determinada, Liliana parece ter decidido seguir o coração e viver esta nova fase sem arrependimentos. Depois de um momento de coragem em direto, a concorrente mostrou que não tem receio de ser autêntica e de deixar que os sentimentos falem mais alto. Dentro da casa, as opiniões em relação a este assusto estão divididas