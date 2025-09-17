Drama no Secret Story: Zé assiste em direto a imagens polémicas da noiva Liliana com Fábio

O Secret Story - Casa dos Segredos 9 está ao rubro e Liliana está no centro da polémica. A jovem, que foi pedida em casamento em plena gala de estreia por Zé, está cada vez mais próxima de Fábio e o tema está a dar muito que falar. Aliás, o companheiro não esconde o desconforto e, no Última Hora desta quarta-feira, 17 de setembro, reagiu a imagens muito comprometedoras.

Nas imagens, vistas em exclusivo durante esta tarde, Liliana e Fábio falam sobre a proximidade de ambos. A concorrente assume que gosta muito do colega e este reage: «És a mulher ideal para mim».

Zé, que ficou à porta da casa mais vigiada do país na gala de estreia, imediatamente depois de pedir Liliana em casamento, assistiu em direto à conversa e não escondeu a mágoa.

«Se eu entrasse com ela, ia ser isto o nosso programa até ao fim. Mas custa muito olhar para aquilo... mas continuo a achar que é jogo, e é mesmo assim», justificou Zé, visivelmente incomodado.

O noivo de Liliana foi mais longe e garantiu que «dói» ver aquelas imagens. «Dói-me porque é sempre a aproximação dela com um homem. Acho que é normal, é básico, eu amo a Liliana e vê-la aproximar-se, dói sempre ver. Se estivesse lá dentro, acho que estaria muito mais tranquilo...», adiantou. «Não haver contacto entre nós, custa, mas é jogo. E eu não entrei e tenho de estar a ver isto o dia todo», acrescentou.

Para amenizar a situação, Nuno Eiró provocou Zé com uma pergunta mordaz. «Tens o recibo do anel de noivado?». O concorrente alinhou na brincadeira: «Não tenho».

Pode ver aqui as imagens completas da conversa íntima entre Liliana e Fábio: