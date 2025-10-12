Estratégia? Liliana admite jogar com Fábio para obter reações

A noite de gala do Secret Story 9 ficou marcada por uma revelação inesperada de Liliana. Num debate frente a frente com Pedro Jorge, a concorrente assumiu, sem rodeios, que joga com Fábio para obter reações e, com estas, esclarecer dúvidas relativamente aos seus sentimentos. Explicou que o faz para observar comportamentos e perceber como a sua postura na casa muda.

Esta revelação vem dar uma nova dimensão à relação entre Liliana e Fábio, que já tinha sido alvo de especulação ao longo das últimas semanas. Depois de vários momentos de proximidade e afastamento, a concorrente confirma agora que parte das suas ações são pensadas ao detalhe.

Veja o momento:

Para além disto, após o debate, Liliana teve uma discussão com Marisa, depois de ver em imagens aquilo que esta disse sobre si nas costas, chamando-a de falsa em pleno direto.

Veja aqui:

O Secret Story 9 continua a surpreender e a mostrar que, dentro da casa mais vigiada do país, nada é exatamente o que parece.