Fábio revela particularidade da relação com Liliana «Uma das melhores sensações do mundo»

Fábio Pereira recorreu às stories do Instagram para partilhar um momento insólito e carinhoso da sua relação com Liliana. O ex-concorrente do Secret Story 9 revelou uma pequena “mania” que, segundo o próprio, está entre as melhores sensações que já experimentou.

Fábio confessou que colocar a mão dentro das botas da namorada é, para si, «uma das melhores sensações do mundo», deixando os seguidores de boca aberta pela espontaneidade da revelação.

Veja a imagem.

Liliana e Fábio vivem «lua de mel» num dos destinos mais românticos (e mágicos) da Europa

Liliana Oliveira e Fábio Pereira decidiram tirar uns dias a dois e rumaram a um dos destinos mais românticos da Europa: Paris, em França. Nas redes sociais, o casal, que se apaixonou no Secret Story 9, tem partilhado vários registos da viagem, onde se mostram mais apaixonados do que nunca.

Numa dessas partilhas, Liliana mostra-se encantada com a viagem. «A vida fica mais doce quando a gente saboreia o momento 🥐», escreveu, na legenda de um conjunto de fotografias tiradas na capital francesa.

Fábio não hesitou em responder. «E que bem saboreados estão a ser todos os momentos 😮‍💨», escreveu, na caixa de comentários.