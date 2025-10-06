Fim de noivado, insultos e provocações: a cadeira quente que deixou a casa virada do avesso

A mais recente cadeira quente do Secret Story 9 foi tudo menos pacífica. Entre confrontos, insultos, revelações e acusações, os concorrentes voltaram a provar que o jogo está cada vez mais intenso e que as emoções estão à flor da pele.

Um dos momentos mais acesos aconteceu quando Dylan e Leandro entraram em despique. O concorrente acusou Leandro de ser «o líder do quarteto», e a troca de farpas rapidamente incendiou o ambiente.

Ana Cristina esteve novamente no centro das atenções. A concorrente discutiu com Liliana, acusando-a de se preocupar apenas com a imagem, o que deixou a nortenha bastante ofendida.

Ana também se virou-se contra Dylan, e a concorrente não tem duvidas que o colega «faz questão de aparecer nas VTs e ser falado».

Lídia e Pedro também se desentenderam, ao recordar episódios que têm marcado a relação entre ambos dentro da casa.

No auge da tensão, Liliana confrontou os colegas por lhe terem chamado “meretriz”. A concorrente exigiu respeito, e Fábio saiu em sua defesa, num dos momentos mais intensos da noite.

A cadeira quente ainda deixou espaço para elogios e críticas. Rui elogiou Pedro, mas Liliana discordou, dizendo que o colega tem «reações exageradas». Lídia não escondeu o desagrado perante os elogios ao colega e mostrou que a rivalidade entre ambos está longe de terminar.

Entre desabafos, acusações e reviravoltas, a cadeira quente do Secret Story 9 confirmou o que já se suspeitava: a casa está dividida, as alianças estão a mudar e o ambiente está cada vez mais imprevisível.