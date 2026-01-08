Fora do Secret Story 9, Fábio faz anúncio: “A vida continua…”

Após dar como terminada a aventura pelo Secret Story 9, Fábio Pereira fez um anúncio que deixou os seguidores surpreendidos. Começou por dizer: «Agora fora do jogo, a história continua. 🎥 Grato por casa aprendizagem e por quem esteve comigo até ao fim.✨». Por fim, deixou ainda uma pergunta aos fãs: «O que mais te marcou nessa minha jornada?».

Fábio nunca passou despercebido por entre os espectadores do formato. Inicialmente, pelo seu segredo estar relacionado com uma ex concorrente, e também pela relação com Liliana Oliveira.

O gesto romântico de Fábio que surpreende Liliana e os seguidores ao revelar um dote desconhecido

Fábio Pereira preparou uma refeição para a namorada, Liliana Oliveira e há um detalhe que não passou despercebido por entre os fãs do casal: Fábio sabe cozinhar, e bem! O ex concorrente do Secret Story 9, mostrou a todos o prato que preparou para a sua amada, a quem apelidou de "patroa": «Vamos ver se a patroa aprova a minha especialidade: massa com atum 😂», disse em tom de riso.

Na partilha que fez, o namorado de Liliana reforçou a ideia de que, agora já fora da casa, vai manter o foco na dieta.

Ao longo do reality show, os dotes culinários de Fábio nunca foram um assunto muito explorado mas, ao que parece, o ex concorrente do Secret Story 9 tem muito jeito para cozinhar!

