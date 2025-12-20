Inesperado! "Padrinho" de Liliana e Fabio mostra-se cúmplice do ex-noivo Zé: «Cá fora...»

Liliana e Zé: Uma história de amor em imagens (quando ainda não havia Fábio no meio)

Sandro foi o padrinho oficial do romance de Liliana e Fábio dentro da casa do Secret Story 9, mas cá fora tem uma relação próxima com Zé, o ex-noivo da concorrente. Prova disso é a foto que partilhou ao lado do jovem nortenho, em que surgem agarrados e sorridentes.

A partilha foi feita pelo ex-concorrente, na redes social X, este sábado, 20 de dezembro. «Jogo é jogo, vida pessoal é outra coisa», começou por escrever, na legenda daquela partilha, em que se mostra ao lado de Zé, Dylan, Marisa Susana, Rui e Joana, todos eles ex-concorrentes do reality show da TVI.

«Comenta-se a prestação dos jogadores que ainda estão dentro, dos cá de fora não existe mais nada a comentar, a não ser socializar com respeito e educação. Vivam a vida», acrescentou.

