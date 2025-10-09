Influencer que é fenómeno nacional não fica indiferente ao romance de Liliana e Fábio

O momento aconteceu apenas dois dias depois de Liliana ter colocado um ponto final no noivado. Durante uma noite tranquila, a concorrente, que entrou no reality show com o segredo «Fui pedida em casamento na gala de estreia», trocou um beijo com Fábio num gesto de grande cumplicidade que gerou muitas reações.

Pouco depois da emissão do episódio, Kiko is Hot recorreu às redes sociais para partilhar o vídeo do beijo e deixou um comentário que rapidamente se tornou viral. Entre risos, o influenciador escreveu: «Hum… Nem vou falar o que acho, que eu não tenho dois milhões.»

A frase, curta mas certeira, bastou para incendiar a Internet e somar milhares de visualizações e partilhas. A reação divertida do criador de conteúdos acabou por ficar viral.

Veja as imagens do beijo de Liliana e Fábio: