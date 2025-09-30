Liliana adormece decidida a ‘terminar’ com Fábio. Mas acorda a provocá-lo com tudo

Liliana e Zé: Uma história de amor em imagens (quando ainda não havia Fábio no meio)

Mesmo quem não acompanha o novo Secret Story - Casa dos Segredos já ouviu falar com certeza de dois nomes que têm mexido dentro da casa mais vigiada do País e fora dela: Liliana e Fábio, dois concorrentes que criaram uma ligação desde o primeiro dia, mas envolta em polémica.

Isto porque Liliana foi pedida em casamento na gala de estreia do programa e o noivo Zé ficou à porta. Desde aí que esta aproximação de Liliana e Fábio tem dado muito que falar, sobretudo pela dor que Zé mostra estar a sentir neste momento.

Confrontada com os últimos acontecimentos, no final da noite desta segunda-feira, Liliana mostrou-se decidida a terminar tudo o que há com Fábio, mas parece que mais uma vez foi «sol de pouca dura», como diz o ditado.

Numa conversa no quarto com Fábio, Liliana confessou: «Já estou cansada desta situação. Nós agora vamos parar, pensar. Tu vais fazer o teu jogo sem o da Liliana, vamos falar cordialmente e está resolvido».

«É isso de certeza? Não vais mudar de ideias daqui a cinco minutos?», questionou Fábio. «Não, eu sou uma mulher determinada e depois da situação que tive ontem e tu dizeres que não acreditas (que ela tem namorado) para mim está respondido», disse Liliana.

A concorrente insistiu: «Só queria apagar da minha cabeça tudo isto, voltar ao programa e estar tudo em condições, não haver este enredo».

«É fácil, tomas essa decisão e está resolvido, acaba o enredo, acabam os teus problemas lá fora, acaba tudo. Afinal era simples, assim já não andas confusa e triste», reagiu Fábio.

Horas depois, parece que afinal nada mudou e Liliana começou o dia desta terça-feira pronta a provocar o colega. Na casa de banho, acabados de acordar, a concorrente confessou a Fábio: «Hoje acordei para te chatear». Ele reagiu: «Boa sorte».