Liliana confessa estar de pé atrás na relação com Fábio: «Às vezes tem alguns comentários que...»

O clima aqueceu no confessionário do Secret Story 9, quando Cristina Ferreira decidiu confrontar Liliana e Fábio sobre o verdadeiro estado da relação que têm vindo a construir dentro da casa. Sem conseguirem chegar a uma definição clara, os dois concorrentes mostraram alguma hesitação ao falar sobre os seus sentimentos e sobre o que os une.

«Então o que é que vocês são?», questionou Cristina. A resposta não veio dos concorrentes, mas sim da Voz, com uma interrupção cheia de humor: «Ficantes». A intervenção arrancou risos no estúdio e deixou Liliana e Fábio visivelmente atrapalhados, já que nenhum dos dois foi capaz de colocar um “rótulo” na relação, apesar de terem falado até em namoro.

Liliana, sempre frontal, aproveitou o momento para expor algumas dúvidas relativamente à maneira de ser de Fábio: «É muito mulherengo, não gosto disso», confessou. A concorrente acrescentou ainda: «Às vezes tem alguns comentários que eu não entendo», revelando que nem sempre compreende o comportamento do colega.

Apesar das incertezas e da dificuldade em definir o que sentem, o momento mostrou que a ligação entre ambos continua a dar que falar, dentro e fora da casa.

Isto acontece na grande gala do Secret Story 9 que conta com muitas emoções e surpresas «de cortar a respiração». Esta noite os concorrentes têm acesso a uma lâmpada mágica capaz de realizar os desejos mais ambicionados. Para além disso, hoje o expulso tem um último valioso poder em mãos.

A dois meses da Grande Final, os concorrentes dizem quem não merece estar na corrida à vitória. Todas as decisões têm consequências e, por último, mas não menos importante, «esta noite, Pedro e Marisa voltam a reencontrar-se a sós!

