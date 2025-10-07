Liliana e Fábio cedem ao desejo e dão beijo caliente - As imagens do momento que está a dar que falar

O clima de cumplicidade constante entre Liliana e Fábio acabou por culminar no primeiro beijo dentro da Casa dos Segredos. O momento não deixa de ser insólito dado que Liliana entrou noiva na casa mais vigiada do país.

No entanto, no último domingo, a concorrente colocou fim à relação de quatro anos com Zé, o ex-noivo que a esperava cá fora. A concorrente assumiu que precisava de “seguir o coração”, e parece tê-lo feito ao aproximar-se de Fábio, com quem tem trocado olhares e confidências desde o início do jogo.