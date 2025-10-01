Liliana e Fábio consolam-se um ao outro. Mas são as mãos marotas dela que estão a dar que falar

Liliana e Fábio continuam a ser falados dentro e fora do Secret Story pela proximidade que os une e que não conseguem evitar, por mais que tentem.

Os dois concorrentes voltaram a protagonizar mais um momento de intimidade, com Liliana a fazer 'festinhas marotas' na perna de Fábio, enquanto consolava o colega.

Esse momento tornou-se viral nas redes sociais pelo facto de Liliana dizer que se ia afastar do concorrente e não conseguir evitar este tipo de gestos íntimos.

Tudo aconteceu enquanto ambos choravam e se consolavam um ao outro devido aos últimos acontecimentos, que envolvem também, Zé, o noivo de Liliana que está fora da casa a ver tudo com muita mágoa e desilusão.

