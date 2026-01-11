Liliana e Fábio eternizam relação com tatuagem conjunta: e há uma mensagem subliminar que não passou despercebida

Ao Minuto

19:14
Ainda há provocações e ciúmes? Saiba como está o amor de Pedro e Marisa após a grande vitória - Big Brother
05:28

Ainda há provocações e ciúmes? Saiba como está o amor de Pedro e Marisa após a grande vitória

19:08
Como era a vida de Pedro e de Marisa antes de entrarem no Secret Story? Eles contam tudo - Big Brother
04:24

Como era a vida de Pedro e de Marisa antes de entrarem no Secret Story? Eles contam tudo

19:03
Espreite o álbum de fotografias privado de Pedro e Marisa - Big Brother
01:24

Espreite o álbum de fotografias privado de Pedro e Marisa

12:38
Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho” - Big Brother
09:40

Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho”

12:37
Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem” - Big Brother
09:40

Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem”

12:34
Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever” - Big Brother
09:40

Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever”

12:34
Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa” - Big Brother
09:40

Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa”

12:33
Repórter da TVI avança: “Pode estar o corpo de Maycon dentro da bagageira deste carro” - Big Brother
09:40

Repórter da TVI avança: “Pode estar o corpo de Maycon dentro da bagageira deste carro”

12:31
Novo dado na investigação do desaparecimento de Maycon Douglas surge: “Foi enviada uma mensagem do telemóvel de Maycon” - Big Brother
09:40

Novo dado na investigação do desaparecimento de Maycon Douglas surge: “Foi enviada uma mensagem do telemóvel de Maycon”

11:59
Uma semana após vencer o “Secret Story 9”, Pedro admite sentir-se frágil: "Estou ansioso” - Big Brother
04:21

Uma semana após vencer o “Secret Story 9”, Pedro admite sentir-se frágil: "Estou ansioso”

11:55
Marisa revela perguntas insólitas da filha depois da saída dos pais do “Secret Story 9” - Big Brother
08:01

Marisa revela perguntas insólitas da filha depois da saída dos pais do “Secret Story 9”

11:54
Em direto, Marisa desaba em lágrimas ao recordar atitude de pai de Pedro - Big Brother
08:01

Em direto, Marisa desaba em lágrimas ao recordar atitude de pai de Pedro

11:49
Marisa confessa com quem mantém ligação do “Secret Story 9” - Big Brother
04:19

Marisa confessa com quem mantém ligação do “Secret Story 9”

11:48
Marisa revela se já conversou com Leandro: “Fica prometido” - Big Brother
04:19

Marisa revela se já conversou com Leandro: “Fica prometido”

11:38
Marisa explica como está a relação entre a sua família e a de Pedro - Big Brother
05:25

Marisa explica como está a relação entre a sua família e a de Pedro

11:38
Cristina Ferreira para Marisa: “É a única vez que eu vejo a mãe do Pedro contra ti” - Big Brother
05:25

Cristina Ferreira para Marisa: “É a única vez que eu vejo a mãe do Pedro contra ti”

11:37
Em direto, Marisa pede desculpa por episódio polémico no “Secret Story 9” - Big Brother
05:25

Em direto, Marisa pede desculpa por episódio polémico no “Secret Story 9”

11:25
Cristina Ferreira questiona Marisa sobre reaproximação à família: “Mudou alguma coisa ou não?” - Big Brother
06:04

Cristina Ferreira questiona Marisa sobre reaproximação à família: “Mudou alguma coisa ou não?”

11:18
Cristina Ferreira questiona Marisa sobre o jogo de Pedro: “Feria-te?” - Big Brother
03:26

Cristina Ferreira questiona Marisa sobre o jogo de Pedro: “Feria-te?”

18:28
Tenso: Noélia e Pedro Barroso entram em confronto direto «Possuída» - Big Brother
03:38

Tenso: Noélia e Pedro Barroso entram em confronto direto «Possuída»

12:38
Estas são as 3 teorias em análise sobre o desaparecimento de Maycon Douglas - Big Brother
07:02

Estas são as 3 teorias em análise sobre o desaparecimento de Maycon Douglas

12:06
Inês e Dylan sobre os planos para o futuro: “Ainda vamos decidir” - Big Brother
01:52

Inês e Dylan sobre os planos para o futuro: “Ainda vamos decidir”

11:57
Fora do “Secret Story 9”, Inês revela como soube que foi traída - Big Brother
02:04

Fora do “Secret Story 9”, Inês revela como soube que foi traída

11:54
Apesar de também ter terminado uma relação na casa, Inês distingue-se de Liliana: “O modo como eu fiz foi oposto” - Big Brother
05:35

Apesar de também ter terminado uma relação na casa, Inês distingue-se de Liliana: “O modo como eu fiz foi oposto”

11:47
Inês recorda história com Vera: “Foi um jogo” - Big Brother
03:42

Inês recorda história com Vera: “Foi um jogo”

Liliana e Fábio eternizam relação com tatuagem conjunta: e há uma mensagem subliminar que não passou despercebida

Liliana e Fábio eternizam relação com tatuagem conjunta: e há uma mensagem subliminar que não passou despercebida - Big Brother

Uma semana e meia depois do fim do Secret Story 9, Liliana e Fábio fazem uma tatuagem conjunta e revelam o significado por detrás da mesma.

Liliana e Fábio apaixonaram-se dentro do Secret Story 9 e, cá fora, continuam a dar provas de que o amor que os une está para durar. Agora, os ex-concorrentes do reality show da TVI decidiram eternizar o sentimento que nutrem um pelo outro com tatuagens a combinar.

O casal fez tatuagens com as iniciais de ambos (F e L) e ainda os números «224», que têm um forte significado por detrás. Liliana fez questão de explicar esse mesmo código, através de um vídeo partilhado nas redes sociais.

«O 224 significa ‘two day’ (hoje), ‘two morrow’ (amanhã) e ‘four ever’ (para sempre)», começou por dizer a jovem de Lousada. «Não fizemos esta tatuagem por acaso. Fizemo-la por tudo o que vivemos dentro do jogo. Só nós sabemos o que sentimos, o que doeu, o que fortaleceu», acrescentou.

«É por isso que queremos fazer de tudo para dar certo. É muito mais do que uma tatuagem. É história, é coragem, é escolha, é amor», findou o casal.

Pode ver tudo aqui:

