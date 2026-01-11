Liliana e Fábio eternizam relação com tatuagem conjunta: e há uma mensagem subliminar que não passou despercebida

Num pranto, revoltada e completamente desfeita: As imagens completas da reação de Liliana à expulsão de Fábio

Liliana e Fábio apaixonaram-se dentro do Secret Story 9 e, cá fora, continuam a dar provas de que o amor que os une está para durar. Agora, os ex-concorrentes do reality show da TVI decidiram eternizar o sentimento que nutrem um pelo outro com tatuagens a combinar.

O casal fez tatuagens com as iniciais de ambos (F e L) e ainda os números «224», que têm um forte significado por detrás. Liliana fez questão de explicar esse mesmo código, através de um vídeo partilhado nas redes sociais.

«O 224 significa ‘two day’ (hoje), ‘two morrow’ (amanhã) e ‘four ever’ (para sempre)», começou por dizer a jovem de Lousada. «Não fizemos esta tatuagem por acaso. Fizemo-la por tudo o que vivemos dentro do jogo. Só nós sabemos o que sentimos, o que doeu, o que fortaleceu», acrescentou.

«É por isso que queremos fazer de tudo para dar certo. É muito mais do que uma tatuagem. É história, é coragem, é escolha, é amor», findou o casal.