14:39
Marisa desaba em lágrimas: «Ninguém tem de mexer nas minhas partes íntimas» - Big Brother
00:56

Marisa desaba em lágrimas: «Ninguém tem de mexer nas minhas partes íntimas»

14:33
Caldo entornado! Fábio 'toca demais' em Marisa e Pedro Jorge explode de ciúmes: «Mulheres ficam desconfortáveis» - Big Brother
02:50

Caldo entornado! Fábio 'toca demais' em Marisa e Pedro Jorge explode de ciúmes: «Mulheres ficam desconfortáveis»

14:03
Correria louca: Bruno deixa Ana Cristina em stress máximo - e tudo por causa de um ovo! - Big Brother
01:39

Correria louca: Bruno deixa Ana Cristina em stress máximo - e tudo por causa de um ovo!

12:04
Liliana e Fábio não são caso único: Recorde as histórias de amor mais polémicas dos realities em Portugal - Big Brother

Liliana e Fábio não são caso único: Recorde as histórias de amor mais polémicas dos realities em Portugal

11:40
Risos: Concorrentes dançam ao som de música infantil - Big Brother
02:16

Risos: Concorrentes dançam ao som de música infantil

10:35
Renata Reis antecipa o jogo de Liliana com Fábio: «A Liliana sabe perfeitamente qual é o próximo passo» - Big Brother
07:10

Renata Reis antecipa o jogo de Liliana com Fábio: «A Liliana sabe perfeitamente qual é o próximo passo»

10:35
Picardias pela manhã: Liliana e Pedro Jorge não se aguentam - Big Brother
03:43

Picardias pela manhã: Liliana e Pedro Jorge não se aguentam

10:34
«É o meu concorrente preferido»: comentadores elegem o seu favorito do «Secret Story 9» - Big Brother
07:10

«É o meu concorrente preferido»: comentadores elegem o seu favorito do «Secret Story 9»

10:21
Joana Pinto sobre alegada traição de Zé: «As mensagens também são uma traição» - Big Brother
05:50

Joana Pinto sobre alegada traição de Zé: «As mensagens também são uma traição»

10:16
Cláudio Ramos aponta parecenças entre Gonçalo Quinaz e Fábio. Assista à reação do comentador - Big Brother
05:50

Cláudio Ramos aponta parecenças entre Gonçalo Quinaz e Fábio. Assista à reação do comentador

10:15
Renata Reis responde a provocação de Cláudio Ramos sobre Maycon: «Não me abala» - Big Brother
05:50

Renata Reis responde a provocação de Cláudio Ramos sobre Maycon: «Não me abala»

10:15
Renata Reis sobre Liliana e Fábio: «A coisa vai dar para o torto» - Big Brother
05:50

Renata Reis sobre Liliana e Fábio: «A coisa vai dar para o torto»

09:52
Liliana volta a criticar o ex-noivo Zé e desta vez 'vai mais longe' nas insinuações - Big Brother

Liliana volta a criticar o ex-noivo Zé e desta vez 'vai mais longe' nas insinuações

09:17
Por um fio? Liliana não cala revolta contra Fábio - Big Brother

Por um fio? Liliana não cala revolta contra Fábio

08:49
Caos instalado: Ana e Pedro Jorge de amigos a rivais? - Big Brother
03:48

Caos instalado: Ana e Pedro Jorge de amigos a rivais?

08:41
Acusações e confronto: Cristina Ferreira questiona Fábio sobre Liliana «Prefere ou não saber?» - Big Brother
02:47

Acusações e confronto: Cristina Ferreira questiona Fábio sobre Liliana «Prefere ou não saber?»

08:31
Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos - Big Brother
03:00

Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos

08:27
«És fraca»: Pedro Jorge não perdoa a mulher e parte para o ataque - Big Brother
03:51

«És fraca»: Pedro Jorge não perdoa a mulher e parte para o ataque

00:37
Liliana 'fala mal' de Zé: «Também não pensou em mim» - Big Brother
02:15

Liliana 'fala mal' de Zé: «Também não pensou em mim»

00:25
Liliana recorda relação com Zé e deixa críticas: «O Zé fez-me a pior coisa que podiam ter feito» - Big Brother
02:15

Liliana recorda relação com Zé e deixa críticas: «O Zé fez-me a pior coisa que podiam ter feito»

00:20
António Leal e Silva defende Liliana: «Não é a primeira e não há-de ser a última» - Big Brother
02:48

António Leal e Silva defende Liliana: «Não é a primeira e não há-de ser a última»

00:17
Jéssica Vieira pronuncia-se sobre polémica que envolve Liliana: «Precisa disso para se sentir mais mulher» - Big Brother
01:07

Jéssica Vieira pronuncia-se sobre polémica que envolve Liliana: «Precisa disso para se sentir mais mulher»

00:03
Há festa na casa do Secret Story... Mas só vão alguns! Saiba quem ficou de fora - Big Brother
02:00

Há festa na casa do Secret Story... Mas só vão alguns! Saiba quem ficou de fora

23:42
Pedro Jorge quer desistir? «Carregar no botão para me ir embora» - Big Brother
01:14

Pedro Jorge quer desistir? «Carregar no botão para me ir embora»

23:38
Ana Cristina acredita que Liliana vai deixar Fábio para trás: «Quando vir outros segui-la no instagram» - Big Brother
02:06

Ana Cristina acredita que Liliana vai deixar Fábio para trás: «Quando vir outros segui-la no instagram»

Recorde as histórias de amor mais mediáticas e polémicas dos realities.

O amor, quando nasce em televisão, nunca é simples. Em Portugal, os reality shows têm sido, ao longo dos anos, palco de algumas das histórias mais intensas e polémicas da televisão, onde paixões improváveis, traições inesperadas e emoções à flor da pele se misturam diante das câmaras e sob o olhar atento do público.

A mais recente história que voltou a despertar curiosidade é a de Liliana e Fábio, concorrentes do Secret Story 9, um caso que parece reunir todos os ingredientes que transformam um simples romance num fenómeno mediático.

Na gala de estreia da nona edição do formato, Liliana foi pedida em casamento pelo namorado, num momento repleto de emoção que parecia anunciar uma história digna de um conto de fadas. No entanto, bastaram alguns dias dentro da casa para que tudo mudasse.

Zé ficou à porta e a convivência próxima de Liliana com Fábio fez nascer uma cumplicidade que rapidamente se transformou em paixão, e o país assistiu, em direto, à concorrente a pôr fim ao noivado. O gesto dividiu opiniões, gerou polémica e confirmou o que todos já sabiam: quando o amor entra num reality, nada é previsível.

Mas esta não é, de todo, uma história isolada. Desde o início dos realities em Portugal, muitos casais protagonizaram momentos de paixão e escândalo que ficaram gravados na memória dos espetadores e nós recordamos essas histórias de amor. 

Começamos pelo início: em janeiro de 2001, Verónica e Sérgio, no Big Brother 2, viveram um dos primeiros romances televisivos do país, uma relação intensa que manteve os portugueses colados ao ecrã, sobretudo porque Verónica tinha uma relação fora da casa. 

Poucos meses depois, em setembro do mesmo ano, no Big Brother 3 Liliana Aguiar e Lourenço 'Tigrão' voltavam a colocar o amor no centro do jogo, protagonizando uma relação que começou dentro da casa, embora não tenha resistido à vida real. Também Liliana era comprometida quando entrou. 

Já em 2010, na estreia do Secret Story – Casa dos Segredos, Ana Isabel, Vítor e Hugo F protagonizaram um dos triângulos amorosos mais comentados de sempre. Ana e Vítor entraram juntos, mas acabaram a relação lá dentro pelos ciúmes dele com Hugo F. 

Um ano depois, no Secret Story 2, Fanny Rodrigues tornou-se a “bela de Oliveira de Azeméis” e viu o seu coração bater mais forte por João Mota, também concorrente. A jovem - que tinha o namorado Diogo fora da casa (terminaram no programa) - apaixonou-se profundamente, mas o sentimento não foi correspondido como desejava. 

Em 2013, Bernardina Brito e Tiago Ginga viveram uma relação turbulenta no Secret Story 4. Ela entrou com namorado lá fora e a história dos dois ficou marcada por discussões, reconciliações e um amor que continuou a dar que falar muito depois de o programa ter terminado.

Um ano mais tarde, em 2014, Liliana Filipa e Daniel Gregório conheceram-se na quinta edição do Secret Story, quando ambos eram comprometidos, e provaram que o amor pode mesmo vencer a pressão das câmaras. O casal construiu uma relação sólida fora da casa, teve filhos e tornou-se um dos poucos exemplos de sucesso nascidos num reality show português.

E por falar em sucesso, em 2015, no programa A Quinta, Romana e Santiago Romero envolveram-se numa relação que gerou grande controvérsia, uma vez que ela era casada. Apesar das críticas e do julgamento público, o casal viveu o romance longe dos holofotes e continuam juntos com dois filhos em comum. 

Mais recentemente, em 2022, Liliana Almeida e Bruno de Carvalho voltaram a provar que os realities continuam a ser o cenário perfeito para histórias de amor intensas. O ex-presidente do Sporting e a cantora viveram uma relação explosiva no Big Brother Famosos, uma vez que Liliana era comprometida quando entrou. Chegaram a casar, mas o amor não vingou. 

Ao longo dos anos, os reality shows portugueses mostraram que o amor sob vigilância tem uma força própria, amplificada pelas câmaras e pelas reações do público. Entre pedidos de casamento, traições e reencontros inesperados, estas histórias provam que, mesmo num jogo, os sentimentos podem ser tão verdadeiros quanto imprevisíveis. E se há uma certeza que o público aprendeu, é que o que acontece dentro das casas raramente fica lá dentro — porque, em televisão, o amor é sempre o maior dos espetáculos.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens destes casais de ex-concorrentes mediáticos. 

