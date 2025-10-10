Liliana e Fábio não são caso único: Recorde as histórias de amor mais polémicas dos realities em Portugal

O amor, quando nasce em televisão, nunca é simples. Em Portugal, os reality shows têm sido, ao longo dos anos, palco de algumas das histórias mais intensas e polémicas da televisão, onde paixões improváveis, traições inesperadas e emoções à flor da pele se misturam diante das câmaras e sob o olhar atento do público.

A mais recente história que voltou a despertar curiosidade é a de Liliana e Fábio, concorrentes do Secret Story 9, um caso que parece reunir todos os ingredientes que transformam um simples romance num fenómeno mediático.

Na gala de estreia da nona edição do formato, Liliana foi pedida em casamento pelo namorado, num momento repleto de emoção que parecia anunciar uma história digna de um conto de fadas. No entanto, bastaram alguns dias dentro da casa para que tudo mudasse.

Zé ficou à porta e a convivência próxima de Liliana com Fábio fez nascer uma cumplicidade que rapidamente se transformou em paixão, e o país assistiu, em direto, à concorrente a pôr fim ao noivado. O gesto dividiu opiniões, gerou polémica e confirmou o que todos já sabiam: quando o amor entra num reality, nada é previsível.

Mas esta não é, de todo, uma história isolada. Desde o início dos realities em Portugal, muitos casais protagonizaram momentos de paixão e escândalo que ficaram gravados na memória dos espetadores e nós recordamos essas histórias de amor.

Começamos pelo início: em janeiro de 2001, Verónica e Sérgio, no Big Brother 2, viveram um dos primeiros romances televisivos do país, uma relação intensa que manteve os portugueses colados ao ecrã, sobretudo porque Verónica tinha uma relação fora da casa.

Poucos meses depois, em setembro do mesmo ano, no Big Brother 3 Liliana Aguiar e Lourenço 'Tigrão' voltavam a colocar o amor no centro do jogo, protagonizando uma relação que começou dentro da casa, embora não tenha resistido à vida real. Também Liliana era comprometida quando entrou.

Já em 2010, na estreia do Secret Story – Casa dos Segredos, Ana Isabel, Vítor e Hugo F protagonizaram um dos triângulos amorosos mais comentados de sempre. Ana e Vítor entraram juntos, mas acabaram a relação lá dentro pelos ciúmes dele com Hugo F.

Um ano depois, no Secret Story 2, Fanny Rodrigues tornou-se a “bela de Oliveira de Azeméis” e viu o seu coração bater mais forte por João Mota, também concorrente. A jovem - que tinha o namorado Diogo fora da casa (terminaram no programa) - apaixonou-se profundamente, mas o sentimento não foi correspondido como desejava.

Em 2013, Bernardina Brito e Tiago Ginga viveram uma relação turbulenta no Secret Story 4. Ela entrou com namorado lá fora e a história dos dois ficou marcada por discussões, reconciliações e um amor que continuou a dar que falar muito depois de o programa ter terminado.

Um ano mais tarde, em 2014, Liliana Filipa e Daniel Gregório conheceram-se na quinta edição do Secret Story, quando ambos eram comprometidos, e provaram que o amor pode mesmo vencer a pressão das câmaras. O casal construiu uma relação sólida fora da casa, teve filhos e tornou-se um dos poucos exemplos de sucesso nascidos num reality show português.

E por falar em sucesso, em 2015, no programa A Quinta, Romana e Santiago Romero envolveram-se numa relação que gerou grande controvérsia, uma vez que ela era casada. Apesar das críticas e do julgamento público, o casal viveu o romance longe dos holofotes e continuam juntos com dois filhos em comum.

Mais recentemente, em 2022, Liliana Almeida e Bruno de Carvalho voltaram a provar que os realities continuam a ser o cenário perfeito para histórias de amor intensas. O ex-presidente do Sporting e a cantora viveram uma relação explosiva no Big Brother Famosos, uma vez que Liliana era comprometida quando entrou. Chegaram a casar, mas o amor não vingou.

Ao longo dos anos, os reality shows portugueses mostraram que o amor sob vigilância tem uma força própria, amplificada pelas câmaras e pelas reações do público. Entre pedidos de casamento, traições e reencontros inesperados, estas histórias provam que, mesmo num jogo, os sentimentos podem ser tão verdadeiros quanto imprevisíveis. E se há uma certeza que o público aprendeu, é que o que acontece dentro das casas raramente fica lá dentro — porque, em televisão, o amor é sempre o maior dos espetáculos.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens destes casais de ex-concorrentes mediáticos.