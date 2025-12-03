Liliana e Fábio recebem avião polémico e já se sabe toda a verdade

Liliana e Fábio têm atravessado uma fase tremida na relação e esta quarta-feira, 3 de dezembro, receberam um avião que teria sido enviado pelas respetivas famílias, e que os deixou surpreendidos. No entanto, a mensagem foi enganadora e já há reações de ambas as partes alegadamente envolvidas.
Segundo o que está a ser divulgado nas redes sociais, o avião dizia: «Sim, gostamos. Amem-se», e estaria assinado por Lurdes, a mãe de Liliana, e Vanessa, a irmã de Fábio.
Pouco depois, a irmã de Fábio recorreu às redes sociais para negar que tinha enviado aquele avião. «Venho por este meio esclarecer que não fui eu que enviei, nem muito menos autorizei o avião que passou na casa hoje assinado por mim. É de uma falta de respeito enorme fazerem-se passar por quem não são. Noção, por favor!», escreveu Vanessa.
Por sua vez, a família de Liliana também se manifestou: «Informamos em nome da D. Lurdes que este avião que passou agora na casa sobrevoou sem qualquer autorização da mesma. A pessoa responsável ainda criou um fake e gozou com a situação. Iremos tomar as medidas necessárias. Gente, noção precisa-se.»