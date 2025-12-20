Liliana não pode ter filhos com Fábio. E há um motivo forte: «Pode vir com uma malformação»

Na reta final do Secret Story 9, Liliana abre o seu coração com Inês e faz uma confissão chocante relaciona com o futuro com Fábio.

Em conversa na casa mais vigiada do país, Inês questiona Liliana sobre a vontade de ser mãe: «Tu queres ser mãe?». Sem hesitar, Liliana respondeu convictamente: «Muito, adorava.» Não estando suficientemente satisfeita com a resposta, a namorada de Dylan questionou: «Gostavas de ser agora ou mais tarde?».

Liliana respondeu «Por mim tinha já. Só que não posso por causa da medicação que eu te disse, da isotretinoína. Só passado dois anos é que posso, porque senão pode vir com uma malformação.». A isotretinoína é um tratamento que se faz para o controle e prevenção so acne e pode trazer complicações na gravidez.

Contudo, Liliana confirmou à colega que tem uma vontade imensa de ser mãe e que só o tratamento a impede «Se pudesse, tinha já!». Imediatamente, Inês tranquilizou a colega referindo: «Também ainda és novinha.».

Liliana e Fábio ambicionam construir uma vida a dois quando saírem do programa.