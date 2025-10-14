Liliana recusa-se a dar o próximo passo com Fábio - e esta foi a reação

Liliana e Fábio têm protagonizado alguns dos momentos mais comentados desta edição do Secret Story 9. Entre brincadeiras, cumplicidade e conversas profundas, a relação entre os dois parece evoluir a cada dia que passa (principalmente depois de oficialmente terminar o noivado com Zé) mas, desta vez, Liliana decidiu colocar um travão.

Durante um desabafo com Fábio, a concorrente admitiu que tem receio de se “enterrar” cá fora e confessou que pondera cada atitude, consciente de que tudo o que acontece na casa é visto pelo público. A jovem revelou ainda estar particularmente preocupada com o impacto que o seu comportamento possa ter na família, sobretudo na irmã de apenas nove anos.

Ao ouvir a explicação, Fábio tentou compreender melhor o que Liliana sentia, argumentando que o facto de não dormirem juntos também pode ser interpretado de forma errada pelos telespectadores. No entanto, Liliana manteve a sua posição, mostrando que prefere preservar a sua imagem e valores, mesmo que isso signifique adiar o próximo passo na relação.

Veja o momento aqui:

No Especial desta segunda-feira, 13 de outubro, do Secret Story - Casa dos Segredos 9, ficámos a conhecer o leque de nomeados desta semana e um deles corre o risco de deixar a casa mais vigiada do País já no próximo domingo.

Ana Cristina, Bruna, Dylan, Joana e Marisa Susana são os concorrentes que estão na 'chapa' esta semana.

