Magoado com Liliana, Sandro revela todos os detalhes sobre a amizade entre ambos e a relação com Fábio: «Estavas no cativeiro»

Sandro Fernandes decidiu quebrar o silêncio após as declarações de Liliana Oliveira dentro da casa do Desafio Final. Através do Instagram, o ex-concorrente do Secret Story 9 partilhou capturas de ecrã de conversas e acabou por abordar também a ligação da jovem a Fábio Pereira.

«Fomos almoçar no meu aniversário, ideia dela, convidou-me duas vezes para ir para casa dela e disse que gostava muito de mim, que era um grande amigo. Sempre falaste comigo e nunca me disseste nada disso», começou por afirmar, visivelmente revoltado.

Surpreendido com o que foi dito por Liliana, Sandro não poupou nas críticas, acusando-a de «ingratidão» e «falsidade», e acrescentou: «E agora vais para a televisão dizer. Das duas, uma: ou és falsa, ou fizeram-te uma lavagem cerebral, porque não estamos esquecidos de que eu, desde que saíste, te apoiei sempre. Fui o teu ombro amigo quando choraste, porque te estavas a sentir super mal. Porque quando entraste no Secret Story 9, basicamente a tua segunda família era a família do Zé e, agora, de repente, sais da casa e vais logo para casa de outra família que tu nem conheces e nem foste a tua casa estar com os teus familiares, que eles estavam à tua espera. E eu fui a pessoa que te disse que era errado e que devias ir ter com a tua família e, sim, depois resolverias essas coisas todas e haveria tempo para tudo. E tu estavas super mal, super em baixo, e não sabias o que é que havias de fazer».

Relativamente ao envolvimento entre Liliana e Fábio, o ex-concorrente fez ainda revelações: «Da mesma forma, quando ligaste o telemóvel e tinhas lá as mensagens do Zé, ficaste toda aflita e nervosa, porque estava o Fábio ao lado e tu querias responder, mas depois acabaste por não responder, porque estavas oprimida. E também, passado pouco tempo, ele apoderou-se das tuas passwords, que é uma coisa super saudável, não é nada tóxico. E eu estive sempre lá para ti, a apoiar-te, porque não tinhas ninguém para desabafar, porque nem pudeste estar com as tuas amigas nem com a tua família, estavas no cativeiro».

A terminar, Sandro deixou ainda uma última farpa: «Eu acho que era mais fácil, já que não querias admitir que ficaste chateada – ou vocês ficaram chateados, por causa de eu me posicionar contra as pessoas que patrocinam esses joguinhos que enganam outras pessoas e ficaste calada. Era muito melhor. Mas pronto, foi bom saber que tu não falas comigo e que estás desiludida comigo através da televisão, está tudo certo. Fica aqui o vídeo para quando tu saíres para ver, eu depois logo o retiro como faço com todos os vídeos e sempre fiz».