Malas feitas, lágrimas e uma decisão radical: Tudo sobre a maior discussão do casal Liliana e Fábio

Ao Minuto

18:54
Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque - Big Brother
03:35

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque

18:50
Vera diz tudo o que pensa sobre o 'amor' de Dylan por Inês - Big Brother
05:31

Vera diz tudo o que pensa sobre o 'amor' de Dylan por Inês

18:43
Este é o segredo que Zé levaria para o Secret Story. E envolve um jogador de futebol mundialmente conhecido - Big Brother

Este é o segredo que Zé levaria para o Secret Story. E envolve um jogador de futebol mundialmente conhecido

18:31
«Labrego com orgulho». Leandro transforma discussão num espetáculo - Big Brother
03:37

«Labrego com orgulho». Leandro transforma discussão num espetáculo

18:25
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio - Big Brother
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

18:22
Fábio e Liliana chegam ao fim do programa juntos? Vera responde sem rodeios - Big Brother
04:52

Fábio e Liliana chegam ao fim do programa juntos? Vera responde sem rodeios

18:18
Liliana chora desalmadamente por causa de Fábio: «Preciso de acordar para a vida» - Big Brother
03:16

Liliana chora desalmadamente por causa de Fábio: «Preciso de acordar para a vida»

18:16
Vera abre o coração sobre Dylan: «Comecei a pensar que...» - Big Brother
09:11

Vera abre o coração sobre Dylan: «Comecei a pensar que...»

17:55
A hilariante massagem que Marisa e Marisa Susana fizeram a Pedro Jorge - Big Brother
10:07

A hilariante massagem que Marisa e Marisa Susana fizeram a Pedro Jorge

17:47
Liliana cansada de discutir com Fábio: «Não preciso de um homem» - Big Brother
03:19

Liliana cansada de discutir com Fábio: «Não preciso de um homem»

17:47
Pedro Jorge sobre Dylan: «A primeira coisa que ele devia ter feito...» - Big Brother
07:24

Pedro Jorge sobre Dylan: «A primeira coisa que ele devia ter feito...»

17:46
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer» - Big Brother
05:02

Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»

17:35
Pedro Jorge irritado com Marisa Susana: «Se não tens, retiras-te» - Big Brother
07:23

Pedro Jorge irritado com Marisa Susana: «Se não tens, retiras-te»

17:35
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste» - Big Brother
05:52

Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»

17:34
Alta tensão! Fábio faz as malas depois de discutir com Liliana - Big Brother
05:52

Alta tensão! Fábio faz as malas depois de discutir com Liliana

17:32
Fábio atinge um limite e vira costas a Liliana: «Sem paciência» - Big Brother
07:56

Fábio atinge um limite e vira costas a Liliana: «Sem paciência»

17:18
Ana confronta Bruno em privado: «Não estava a perceber como é que tu...» - Big Brother
11:00

Ana confronta Bruno em privado: «Não estava a perceber como é que tu...»

17:11
Bruno critica Ana Cristina: «Tu não respeitas!» - Big Brother
05:05

Bruno critica Ana Cristina: «Tu não respeitas!»

17:10
Ana Cristina e Bruno aos berros: «Vou-te apoiar apesar de te odiar» - Big Brother
06:01

Ana Cristina e Bruno aos berros: «Vou-te apoiar apesar de te odiar»

17:03
Bruno alvo de mexerico: «Está a fazer jogo sujo e pôs de parte os princípios que afinal nunca teve» - Big Brother
05:18

Bruno alvo de mexerico: «Está a fazer jogo sujo e pôs de parte os princípios que afinal nunca teve»

16:47
Já tem novo amor? Em exclusivo, Zé abre o coração e responde à pergunta que todos querem saber - Big Brother

Já tem novo amor? Em exclusivo, Zé abre o coração e responde à pergunta que todos querem saber

16:43
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa - Big Brother
04:00

Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa

16:39
Bruna critica Pedro Jorge: «Não tem estrutura para levar a dele avante» - Big Brother
06:41

Bruna critica Pedro Jorge: «Não tem estrutura para levar a dele avante»

16:22
Última hora! Leandro e Raquel numa grande discussão: «Constantemente menosprezas as pessoas» - Big Brother
03:16

Última hora! Leandro e Raquel numa grande discussão: «Constantemente menosprezas as pessoas»

16:20
Ana Cristina sobre Leandro: «Acaba por manipular...» - Big Brother
08:02

Ana Cristina sobre Leandro: «Acaba por manipular...»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Malas feitas, lágrimas e uma decisão radical: Tudo sobre a maior discussão do casal Liliana e Fábio

  • Secret Story
  • Há 3h e 18min
Malas feitas, lágrimas e uma decisão radical: Tudo sobre a maior discussão do casal Liliana e Fábio - Big Brother

Liliana e Fábio protagonizam o maior arrufo entre os dois dentro da casa do Secret Story 9.

No Secret Story 9, o dia não começou bem para o casal Liliana e Fábio. A concorrente assume-se chateada com o companheiro por este estar próximo dos outros concorrentes, que segundo ela, «lhe tratam mal, julgam, criticam», e acaba mesmo por ficar lavada em lágrimas ao desabafar com Leandro, Pedro Jorge e Marisa Susana. 

«Ele só dá a entender que é verdade, que eu o uso para jogo. Entendem como é que me sinto? Tenho de entender que vim para aqui sozinha e tenho de sair sozinha. Estou farta de ser tão sentimental e intensa», começou por dizer a concorrente, em lágrimas.

«Sinto-me uma m****, apetece-me dar um estalo a mim própria e dizer: 'Liliana, acorda!'. Eu preciso de acordar para a vida. Eu jamais fazia ao Fábio o que ele me faz. Quando me apaixono, sofro sempre. Eu sou o quê? Uma bola de pingue-pongue? Sirvo para dormir à noite, é só isso? Tenho de pôr isto de lado, estou a prejudicar-me, estou a chorar constantemente», acrescentou. 

Liliana aproveitou o momento para falar sobre o ex-noivo Zé e sobre o fim da relação dos dois. «Isto que aconteceu aqui, foi uma coisa isolada. Eu nunca traí ninguém lá fora, acreditem em mim! O que aconteceu aqui (com o ex-noivo Zé) foi uma coisa isolada, rara. Eu julgava isto lá fora e aconteceu-me a mim», disse.

Depois desta conversa, e de almoçarem, Liliana dirige-se ao quarto e começa a fazer as malas. Alega que está a fazê-lo porque está nomeada, mas Fábio tenta percebê-la na mesma, alegando que ainda é quinta-feira e é «muito cedo» para a concorrente fazer as malas.

Como Liliana não lhe deu troco, Fábio acabou em lágrimas e preocupado com a decisão que a amiga especial possa tomar.

Já mais tarde, os dois têm uma conversa no quarto. Liliana volta a acusar Fábio de estar constantemente ao pé de pessoas que falam mal dela e que isso a deixa insegura, incapaz de confiar nele. 

É então que o concorrente afirma: «Eu estou aqui para jogar, se não entendes, problema teu». O caldo entorna-se e Liliana começa aos gritos com o companheiro:

Na mesma conversa, Liliana explica a Fábio que se sente muito sozinha desde que Vera saiu, na passada segunda-feira. A concorrente considera que o companheiro «a abandonou» porque começou a ouvir os outros a chamarem-lhe «banana» por estar sempre com a namorada e mostra-se desolada.

A conversa acaba quando Liliana toma uma decisão radical e expulsa Fábio da cama, afirmando que não volta a dormir com ele dentro da casa do Secret Story 9

Relacionados

A camisola que deu tanto que falar. Zé confessa: «Encharcámos de perfume»

Zé revela posição da família de Liliana: «O que quiseram fazer ao não enviar prenda...»

Zé traiu ou não Liliana? Toda a verdade na voz do próprio: «Deixei-a muitas vezes sozinha a chorar»

Zé quebra silêncio sobre Liliana com revelações bombásticas: «Deixei de a amar» e «não é só pela traição»

Liliana 'destronada': Há um novo concorrente no fim do ranking de Popularidade. E ninguém esperava
Temas: Liliana Fabio Ze

A ferver

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

Há 53 min
Liliana chora desalmadamente por causa de Fábio: «Preciso de acordar para a vida»

Liliana chora desalmadamente por causa de Fábio: «Preciso de acordar para a vida»

Há 1h e 0min
Liliana cansada de discutir com Fábio: «Não preciso de um homem»

Liliana cansada de discutir com Fábio: «Não preciso de um homem»

Há 1h e 31min
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»

Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»

Há 1h e 32min
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»

Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»

Há 1h e 43min
Alta tensão! Fábio faz as malas depois de discutir com Liliana

Alta tensão! Fábio faz as malas depois de discutir com Liliana

Há 1h e 44min
Mais A ferver

Mais Vistos

Zé esclarece toda a verdade sobre a história com Liliana - fotos

Zé esclarece toda a verdade sobre a história com Liliana - fotos

Hoje às 12:18
Liliana 'destronada': Há um novo concorrente no fim do ranking de Popularidade. E ninguém esperava

Liliana 'destronada': Há um novo concorrente no fim do ranking de Popularidade. E ninguém esperava

Hoje às 10:25
Zé quebra silêncio sobre Liliana com revelações bombásticas: «Deixei de a amar» e «não é só pela traição»

Zé quebra silêncio sobre Liliana com revelações bombásticas: «Deixei de a amar» e «não é só pela traição»

Hoje às 12:19
Bruno é o concorrente menos popular esta semana

Bruno é o concorrente menos popular esta semana

Hoje às 10:22
Marisa e Pedro fazem história: Casal bate recorde de reality shows

Marisa e Pedro fazem história: Casal bate recorde de reality shows

Hoje às 10:24
Ver Mais

Notícias

Este é o segredo que Zé levaria para o Secret Story. E envolve um jogador de futebol mundialmente conhecido

Este é o segredo que Zé levaria para o Secret Story. E envolve um jogador de futebol mundialmente conhecido

Há 35 min
Já tem novo amor? Em exclusivo, Zé abre o coração e responde à pergunta que todos querem saber

Já tem novo amor? Em exclusivo, Zé abre o coração e responde à pergunta que todos querem saber

Há 2h e 31min
Marcia Soares dá passo importante. E há um pormenor que torna tudo mais especial

Marcia Soares dá passo importante. E há um pormenor que torna tudo mais especial

Há 2h e 45min
Malas feitas, lágrimas e uma decisão radical: Tudo sobre a maior discussão do casal Liliana e Fábio

Malas feitas, lágrimas e uma decisão radical: Tudo sobre a maior discussão do casal Liliana e Fábio

Há 3h e 18min
Catarina Miranda reage a gesto inesperado de Daniela Santos

Catarina Miranda reage a gesto inesperado de Daniela Santos

Há 3h e 33min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque
03:35

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque

Há 24 min
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»
05:52

Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»

Há 1h e 43min
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa
04:00

Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa

Há 2h e 35min
Furioso, Dylan ameaça desistir e faz as malas: «Vou-me pôr daqui para fora, já me está a meter nojo»
02:24

Furioso, Dylan ameaça desistir e faz as malas: «Vou-me pôr daqui para fora, já me está a meter nojo»

Hoje às 08:50
Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar
08:44

Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar

17 out, 00:18
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Este é o segredo que Zé levaria para o Secret Story. E envolve um jogador de futebol mundialmente conhecido

Este é o segredo que Zé levaria para o Secret Story. E envolve um jogador de futebol mundialmente conhecido

Há 35 min
Já tem novo amor? Em exclusivo, Zé abre o coração e responde à pergunta que todos querem saber

Já tem novo amor? Em exclusivo, Zé abre o coração e responde à pergunta que todos querem saber

Há 2h e 31min
Marcia Soares dá passo importante. E há um pormenor que torna tudo mais especial

Marcia Soares dá passo importante. E há um pormenor que torna tudo mais especial

Há 2h e 45min
Catarina Miranda reage a gesto inesperado de Daniela Santos

Catarina Miranda reage a gesto inesperado de Daniela Santos

Há 3h e 33min
A camisola que deu tanto que falar. Zé confessa: «Encharcámos de perfume»

A camisola que deu tanto que falar. Zé confessa: «Encharcámos de perfume»

Hoje às 14:50
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
05:02

Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»

Há 1h e 32min
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
05:09

Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos

17 out, 01:21
Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência
09:26

Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência

16 out, 22:10
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Jéssica Vieira declara-se a pessoa especial: "Amo-te para sempre"

Jéssica Vieira declara-se a pessoa especial: "Amo-te para sempre"

Ontem às 16:29
Não foi só a agressão. Eis a coincidência que une Marco, do primeiro «Big Brother, a Vera, do «Secret Story»

Não foi só a agressão. Eis a coincidência que une Marco, do primeiro «Big Brother, a Vera, do «Secret Story»

Ontem às 09:43
Antes da saída de Vera, estas foram as expulsões mais marcantes em reality shows da TVI!

Antes da saída de Vera, estas foram as expulsões mais marcantes em reality shows da TVI!

21 out, 15:25
Antes dos estalos de Vera: recorde as agressões mais marcantes em reality shows da TVI!

Antes dos estalos de Vera: recorde as agressões mais marcantes em reality shows da TVI!

21 out, 12:58
Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

21 out, 09:38
Ver Mais Outros Sites