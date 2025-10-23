Malas feitas, lágrimas e uma decisão radical: Tudo sobre a maior discussão do casal Liliana e Fábio

Após terminar noivado com Zé, Liliana e Fábio enfiam-se na mesma cama - as imagens que mostram tudo

No Secret Story 9, o dia não começou bem para o casal Liliana e Fábio. A concorrente assume-se chateada com o companheiro por este estar próximo dos outros concorrentes, que segundo ela, «lhe tratam mal, julgam, criticam», e acaba mesmo por ficar lavada em lágrimas ao desabafar com Leandro, Pedro Jorge e Marisa Susana.

«Ele só dá a entender que é verdade, que eu o uso para jogo. Entendem como é que me sinto? Tenho de entender que vim para aqui sozinha e tenho de sair sozinha. Estou farta de ser tão sentimental e intensa», começou por dizer a concorrente, em lágrimas.

«Sinto-me uma m****, apetece-me dar um estalo a mim própria e dizer: 'Liliana, acorda!'. Eu preciso de acordar para a vida. Eu jamais fazia ao Fábio o que ele me faz. Quando me apaixono, sofro sempre. Eu sou o quê? Uma bola de pingue-pongue? Sirvo para dormir à noite, é só isso? Tenho de pôr isto de lado, estou a prejudicar-me, estou a chorar constantemente», acrescentou.

Liliana aproveitou o momento para falar sobre o ex-noivo Zé e sobre o fim da relação dos dois. «Isto que aconteceu aqui, foi uma coisa isolada. Eu nunca traí ninguém lá fora, acreditem em mim! O que aconteceu aqui (com o ex-noivo Zé) foi uma coisa isolada, rara. Eu julgava isto lá fora e aconteceu-me a mim», disse.

Depois desta conversa, e de almoçarem, Liliana dirige-se ao quarto e começa a fazer as malas. Alega que está a fazê-lo porque está nomeada, mas Fábio tenta percebê-la na mesma, alegando que ainda é quinta-feira e é «muito cedo» para a concorrente fazer as malas.

Como Liliana não lhe deu troco, Fábio acabou em lágrimas e preocupado com a decisão que a amiga especial possa tomar.

Já mais tarde, os dois têm uma conversa no quarto. Liliana volta a acusar Fábio de estar constantemente ao pé de pessoas que falam mal dela e que isso a deixa insegura, incapaz de confiar nele.

É então que o concorrente afirma: «Eu estou aqui para jogar, se não entendes, problema teu». O caldo entorna-se e Liliana começa aos gritos com o companheiro:

Na mesma conversa, Liliana explica a Fábio que se sente muito sozinha desde que Vera saiu, na passada segunda-feira. A concorrente considera que o companheiro «a abandonou» porque começou a ouvir os outros a chamarem-lhe «banana» por estar sempre com a namorada e mostra-se desolada.

A conversa acaba quando Liliana toma uma decisão radical e expulsa Fábio da cama, afirmando que não volta a dormir com ele dentro da casa do Secret Story 9