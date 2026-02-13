O antes e o depois de Fábio Pereira. Ex-concorrente do Secret Story faz procedimento estético no rosto

Ao Minuto

12:05
Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida” - Big Brother
02:10

Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida”

12:04
Marcia Soares faz confissão sobre Francisco Monteiro: “Senti-me inferior ao Francisco Monteiro” - Big Brother
02:34

Marcia Soares faz confissão sobre Francisco Monteiro: “Senti-me inferior ao Francisco Monteiro”

11:59
Francisco Monteiro recorda passado: “Perdi completamente a minha essência” - Big Brother
01:25

Francisco Monteiro recorda passado: “Perdi completamente a minha essência”

11:40
Francisco Monteiro revela relação desconhecida de Marcia Soares, que confessa: "Conheci uma pessoa" - Big Brother
06:55

Francisco Monteiro revela relação desconhecida de Marcia Soares, que confessa: "Conheci uma pessoa"

11:40
Francisco Monteiro comenta decisão de não trabalhar com Marcia Soares enquanto namorava com Bárbara Parada - Big Brother
06:55

Francisco Monteiro comenta decisão de não trabalhar com Marcia Soares enquanto namorava com Bárbara Parada

11:32
Marcia Soares responde a questão de Cristina Ferreira: “Senti que nunca ia encaixar na família do Francisco” - Big Brother
03:49

Marcia Soares responde a questão de Cristina Ferreira: “Senti que nunca ia encaixar na família do Francisco”

11:31
Marcia Soares sobre Francisco Monteiro: “Comecei a idealizar uma vida com o Francisco” - Big Brother
03:49

Marcia Soares sobre Francisco Monteiro: “Comecei a idealizar uma vida com o Francisco”

11:26
Marcia Soares e Francisco Monteiro esclarecem relação entre os dois: “É a primeira vez que estamos juntos, depois de dois anos” - Big Brother
01:21

Marcia Soares e Francisco Monteiro esclarecem relação entre os dois: “É a primeira vez que estamos juntos, depois de dois anos”

11:26
Francisco Monteiro sobre passado com Marcia Soares: “Teria mais razões para lhe pedir desculpa do que ela a mim” - Big Brother
01:21

Francisco Monteiro sobre passado com Marcia Soares: “Teria mais razões para lhe pedir desculpa do que ela a mim”

11:25
Cristina Ferreira ‘confronta’ Marcia Soares e Francisco Monteiro com imagens: “Já perceberam porque é que a vida vos juntou?” - Big Brother
01:21

Cristina Ferreira ‘confronta’ Marcia Soares e Francisco Monteiro com imagens: “Já perceberam porque é que a vida vos juntou?”

10:30
Cláudio Ramos levanta rumores sobre casal do “Secret Story 9”: “Estará grávida-” - Big Brother
08:22

Cláudio Ramos levanta rumores sobre casal do “Secret Story 9”: “Estará grávida-”

10:24
Cláudio Ramos recebe mensagem de Joana Diniz, depois de a ex-concorrente assumir namoro polémico - Big Brother
01:26

Cláudio Ramos recebe mensagem de Joana Diniz, depois de a ex-concorrente assumir namoro polémico

16:25
Inês atira frase enigmática após momento inesperado com Dylan em Hollywood: «Ele não confia em mim» - Big Brother
00:11

Inês atira frase enigmática após momento inesperado com Dylan em Hollywood: «Ele não confia em mim»

14:18
Momentos únicos em Las Vegas! As primeiras imagens de Dylan e Inês viagem oferecida no Secret Story - Big Brother
00:53

Momentos únicos em Las Vegas! As primeiras imagens de Dylan e Inês viagem oferecida no Secret Story

17:29
Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca - Big Brother
07:38

Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca

17:19
Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro» - Big Brother
04:49

Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro»

10:52
Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida» - Big Brother
04:58

Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»

10:50
Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada» - Big Brother
01:02

Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada»

12:06
Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama» - Big Brother
06:09

Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama»

12:00
Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story - Big Brother
05:11

Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story

11:47
Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada - Big Brother
06:12

Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada

11:42
Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me» - Big Brother
09:14

Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me»

21:33
As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10 - Big Brother

As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10

15:49
Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar» - Big Brother

Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar»

15:41
Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas - Big Brother
00:38

Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas

Acompanhe ao minuto

O antes e o depois de Fábio Pereira. Ex-concorrente do Secret Story faz procedimento estético no rosto

O antes e o depois de Fábio Pereira. Ex-concorrente do Secret Story faz procedimento estético no rosto - Big Brother

Fábio Pereira, ex-concorrente do Secret Story 9 recorreu a um procedimento estético e partilhou o resultado nas redes sociais.

Depois da participação no Secret Story 9, Fábio continua a dar que falar, agora por um motivo diferente. O ex-concorrente e namorado de Liliana recorreu a um procedimento estético e decidiu partilhar o resultado com os seguidores. Veja o incrível antes e depois.

Através de uma publicação feita pela clínica, no Instagram, foi revelado o resultado do preenchimento de olheiras. A diferença é visível, mas mantém-se discreta, com um olhar mais leve e rejuvenescido.

«O preenchimento de olheiras vai além da estética – ele devolve descanso ao olhar. Com a técnica adequada e a escolha correta do produto, é possível suavizar sulcos, melhorar o aspeto de sombra e trazer mais leveza para a expressão», pode ler-se na partilha.

Segundo a clínica, foi alcançado um «resultado natural, respeitando a anatomia e mantendo a identidade». E concluem: «Porque um olhar descansado muda tudo».

Veja aqui o antes e o depois:

Fonte: instagram

 

O pior aconteceu: Fábio e Liliana deixaram os fãs em choque com decisão inesperada

Depois de um contratempo inesperado, a denúncia que levou à desativação da página da sua primeira marca de roupa, Liliana decidiu não baixar os braços. Pelo contrário, transformou o obstáculo num novo ponto de partida. Ao lado de Fábio, repensou o projeto do zero e avançou com uma nova estratégia.

Segundo o casal, ambos estão determinados a não repetir erros e a elevar a fasquia, por isso mergulharam num processo criativo minucioso, onde cada pormenor foi cuidadosamente pensado. A grande novidade passou por incluir uma vertente masculina na marca, o que a torna mais abrangente e próxima de um público diversificado. A ideia, segundo Liliana, foi criar algo onde todos se pudessem rever e sentir incluídos.

Assim surgiu a LiFa Wear, um projeto que inicialmente estava pensado apenas para meias, mas que rapidamente ganhou outra dimensão. Mais do que peças de vestuário, a Fábio e Liliana querem transmitir identidade, confiança e atitude.

O casal destacou o trabalho intenso que esteve por trás do lançamento, sublinhando o empenho colocado em cada fase do processo. O objetivo é garantir que cada peça reflita qualidade, conforto e estilo, valorizando o esforço conjunto das últimas semanas.

A LiFa Wear apresenta-se, assim, como um novo capítulo na trajetória do casal.

 

Veja o comunicado:

«🌟 Bem-vindos à Lifa Wear! 🌟

Somos a Liliana e o Fábio, e criámos a Lifa Wear com um objetivo: trazer uma experiência de moda online diferente de tudo o que já viram. Aqui, não é só sobre roupas, é sobre estilo, diversão e surpresas a cada clique.

Na nossa loja online, vais encontrar looks incríveis para mulher e homem, pensados para que te sintas confiante e confortável em qualquer ocasião. E porque sabemos que os detalhes fazem toda a diferença, as meias também têm o seu lugar especial na nossa coleção.

Estamos sempre a preparar novidades fresquinhas e pequenas surpresas que vão tornar a tua experiência de compra ainda mais divertida. Queremos que vivas a moda connosco, experimentando combinações, descobrindo peças únicas e criando o teu próprio estilo.

✨ Lifa Wear — moda que te acompanha, inspira e surpreende.»

 

Relacionados

Marcia Soares abre o coração como nunca: «Comecei a convencer-me de que aquilo que eu queria era o Francisco»
Temas: Liliana Fabio

Ainda se lembra?

Apaixonaram-se num Reality da TVI e nunca mais se largaram. Hoje são empresários de sucesso

Apaixonaram-se num Reality da TVI e nunca mais se largaram. Hoje são empresários de sucesso

Hoje às 12:28
Ainda se lembra desta «loiraça»? Representou Portugal na Eurovisão e 20 anos depois brilhou no Big Brother

Ainda se lembra desta «loiraça»? Representou Portugal na Eurovisão e 20 anos depois brilhou no Big Brother

11 fev, 16:29
Ainda se lembra? Esta ex-concorrente é filha de uma figura polémica do Secret Story e tem filhos com um cantor famoso

Ainda se lembra? Esta ex-concorrente é filha de uma figura polémica do Secret Story e tem filhos com um cantor famoso

9 fev, 14:47
Ainda se lembra desta "bomba" do Love on Top? Foi candidata a Miss Bumbum e agora faz sucesso no estrangeiro

Ainda se lembra desta "bomba" do Love on Top? Foi candidata a Miss Bumbum e agora faz sucesso no estrangeiro

5 fev, 20:04
Compôs um dos casais falsos mais polémicos do SS e chegou à final sozinha. 15 anos depois está assim

Compôs um dos casais falsos mais polémicos do SS e chegou à final sozinha. 15 anos depois está assim

3 fev, 12:40
Entrou no Secret Story com uma filha e ficou em terceiro lugar. Hoje já tem duas e está bem diferente

Entrou no Secret Story com uma filha e ficou em terceiro lugar. Hoje já tem duas e está bem diferente

3 fev, 12:29
Mais Ainda se lembra?

Mais Vistos

Lembra-se? Da 1ª “beijuta” na boca às muitas “mimutas”: A história dos "Zárcia" em imagens

Lembra-se? Da 1ª “beijuta” na boca às muitas “mimutas”: A história dos "Zárcia" em imagens

27 jan, 10:02
Marcia Soares abre o coração como nunca: «Comecei a convencer-me de que aquilo que eu queria era o Francisco»

Marcia Soares abre o coração como nunca: «Comecei a convencer-me de que aquilo que eu queria era o Francisco»

Hoje às 11:54
Pedro Jorge quebra silêncio sobre a «guerra» da mãe com a família de Marisa: «Se querem ver os garotos...»

Pedro Jorge quebra silêncio sobre a «guerra» da mãe com a família de Marisa: «Se querem ver os garotos...»

Ontem às 16:16
Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente

Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente

14 out 2025, 20:02
Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida”
02:10

Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida”

Hoje às 12:05
Ver Mais

Notícias

Ao lado de Francisco Monteiro, Marcia Soares choca com revelação inédita: «Conheci uma pessoa»

Ao lado de Francisco Monteiro, Marcia Soares choca com revelação inédita: «Conheci uma pessoa»

Há 1h e 35min
Dois futebolistas épicos numa imagem. Lenda dos realities surge acompanhado do filho de Cristiano Ronaldo

Dois futebolistas épicos numa imagem. Lenda dos realities surge acompanhado do filho de Cristiano Ronaldo

Há 2h e 22min
Marcia Soares assume que começou «uma relação» com Francisco Monteiro. Mas durou pouco: «Perdi o Francisco»

Marcia Soares assume que começou «uma relação» com Francisco Monteiro. Mas durou pouco: «Perdi o Francisco»

Há 2h e 30min
Apaixonaram-se num Reality da TVI e nunca mais se largaram. Hoje são empresários de sucesso

Apaixonaram-se num Reality da TVI e nunca mais se largaram. Hoje são empresários de sucesso

Hoje às 12:28
O antes e o depois de Fábio Pereira. Ex-concorrente do Secret Story faz procedimento estético no rosto

O antes e o depois de Fábio Pereira. Ex-concorrente do Secret Story faz procedimento estético no rosto

Hoje às 12:19
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

22 jan, 12:23
«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

21 jan, 19:35
Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

21 jan, 12:23
Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Dois futebolistas épicos numa imagem. Lenda dos realities surge acompanhado do filho de Cristiano Ronaldo

Dois futebolistas épicos numa imagem. Lenda dos realities surge acompanhado do filho de Cristiano Ronaldo

Há 2h e 22min
Marcia Soares assume que começou «uma relação» com Francisco Monteiro. Mas durou pouco: «Perdi o Francisco»

Marcia Soares assume que começou «uma relação» com Francisco Monteiro. Mas durou pouco: «Perdi o Francisco»

Há 2h e 30min
Apaixonaram-se num Reality da TVI e nunca mais se largaram. Hoje são empresários de sucesso

Apaixonaram-se num Reality da TVI e nunca mais se largaram. Hoje são empresários de sucesso

Hoje às 12:28
Inscreveram-se num Reality para encontrar o amor e conseguiram. As imagens apaixonadas “falam” por si

Inscreveram-se num Reality para encontrar o amor e conseguiram. As imagens apaixonadas “falam” por si

Hoje às 12:24
Marcia Soares abre o coração como nunca: «Comecei a convencer-me de que aquilo que eu queria era o Francisco»

Marcia Soares abre o coração como nunca: «Comecei a convencer-me de que aquilo que eu queria era o Francisco»

Hoje às 11:54
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Demasiado participativa? Recrutas fazem «troça» do empenho de Noélia: «Levas talão de troca?»
04:23

Demasiado participativa? Recrutas fazem «troça» do empenho de Noélia: «Levas talão de troca?»

Há 3 min
Imperdível. Instrutor Chefe Joaquim lança piada irónica e deixa todos a rir
01:30

Imperdível. Instrutor Chefe Joaquim lança piada irónica e deixa todos a rir

Há 1h e 47min
O charme continua! Rui Freitas volta a «visitar» a enfermeira... e acaba de sorriso tímido
01:47

O charme continua! Rui Freitas volta a «visitar» a enfermeira... e acaba de sorriso tímido

Há 2h e 19min
Gargalhadas sem fim! Filipe Delgado manda «asneirada» para o ar e o Instrutor Marques desmancha-se a rir
02:41

Gargalhadas sem fim! Filipe Delgado manda «asneirada» para o ar e o Instrutor Marques desmancha-se a rir

Há 2h e 40min
Hilariante. Filipe Delgado e Soraia Sousa falam do pós Campeonato de Matraquilhos
03:02

Hilariante. Filipe Delgado e Soraia Sousa falam do pós Campeonato de Matraquilhos

Hoje às 01:15
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Nem vai acreditar! Francisco Monteiro revela conselho amoroso que deu a Marcia Soares

Nem vai acreditar! Francisco Monteiro revela conselho amoroso que deu a Marcia Soares

Há 22 min
Francisco Monteiro revela opinião que amigos têm de Marcia Soares: "Eles dizem uma coisa muito importante"

Francisco Monteiro revela opinião que amigos têm de Marcia Soares: "Eles dizem uma coisa muito importante"

Há 59 min
Cláudio Ramos faz previsão sobre futuro de Marcia Soares e Francisco Monteiro: "Sou capaz de me deitar no chão!"

Cláudio Ramos faz previsão sobre futuro de Marcia Soares e Francisco Monteiro: "Sou capaz de me deitar no chão!"

Há 1h e 31min
Confissão em direto! Francisco Monteiro revela segredo sobre vida amorosa de Marcia Soares

Confissão em direto! Francisco Monteiro revela segredo sobre vida amorosa de Marcia Soares

Há 2h e 25min
"Estavam a fazer-me um favor": Marcia Soares faz revelação sobre Francisco Monteiro e Bárbara Parada... e provoca risos!

"Estavam a fazer-me um favor": Marcia Soares faz revelação sobre Francisco Monteiro e Bárbara Parada... e provoca risos!

Há 2h e 45min
Ver Mais Outros Sites