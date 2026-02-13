O antes e o depois de Fábio Pereira. Ex-concorrente do Secret Story faz procedimento estético no rosto

Depois da participação no Secret Story 9, Fábio continua a dar que falar, agora por um motivo diferente. O ex-concorrente e namorado de Liliana recorreu a um procedimento estético e decidiu partilhar o resultado com os seguidores. Veja o incrível antes e depois.

Através de uma publicação feita pela clínica, no Instagram, foi revelado o resultado do preenchimento de olheiras. A diferença é visível, mas mantém-se discreta, com um olhar mais leve e rejuvenescido.

«O preenchimento de olheiras vai além da estética – ele devolve descanso ao olhar. Com a técnica adequada e a escolha correta do produto, é possível suavizar sulcos, melhorar o aspeto de sombra e trazer mais leveza para a expressão», pode ler-se na partilha.

Segundo a clínica, foi alcançado um «resultado natural, respeitando a anatomia e mantendo a identidade». E concluem: «Porque um olhar descansado muda tudo».

Veja aqui o antes e o depois:

Depois de um contratempo inesperado, a denúncia que levou à desativação da página da sua primeira marca de roupa, Liliana decidiu não baixar os braços. Pelo contrário, transformou o obstáculo num novo ponto de partida. Ao lado de Fábio, repensou o projeto do zero e avançou com uma nova estratégia.

Segundo o casal, ambos estão determinados a não repetir erros e a elevar a fasquia, por isso mergulharam num processo criativo minucioso, onde cada pormenor foi cuidadosamente pensado. A grande novidade passou por incluir uma vertente masculina na marca, o que a torna mais abrangente e próxima de um público diversificado. A ideia, segundo Liliana, foi criar algo onde todos se pudessem rever e sentir incluídos.

Assim surgiu a LiFa Wear, um projeto que inicialmente estava pensado apenas para meias, mas que rapidamente ganhou outra dimensão. Mais do que peças de vestuário, a Fábio e Liliana querem transmitir identidade, confiança e atitude.

O casal destacou o trabalho intenso que esteve por trás do lançamento, sublinhando o empenho colocado em cada fase do processo. O objetivo é garantir que cada peça reflita qualidade, conforto e estilo, valorizando o esforço conjunto das últimas semanas.

A LiFa Wear apresenta-se, assim, como um novo capítulo na trajetória do casal.

Veja o comunicado:

«🌟 Bem-vindos à Lifa Wear! 🌟

Somos a Liliana e o Fábio, e criámos a Lifa Wear com um objetivo: trazer uma experiência de moda online diferente de tudo o que já viram. Aqui, não é só sobre roupas, é sobre estilo, diversão e surpresas a cada clique.

Na nossa loja online, vais encontrar looks incríveis para mulher e homem, pensados para que te sintas confiante e confortável em qualquer ocasião. E porque sabemos que os detalhes fazem toda a diferença, as meias também têm o seu lugar especial na nossa coleção.

Estamos sempre a preparar novidades fresquinhas e pequenas surpresas que vão tornar a tua experiência de compra ainda mais divertida. Queremos que vivas a moda connosco, experimentando combinações, descobrindo peças únicas e criando o teu próprio estilo.

✨ Lifa Wear — moda que te acompanha, inspira e surpreende.»