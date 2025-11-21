O 'Sim' mais esperado! Fábio e Liliana oficializam relação com pedido de namoro romântico

Fábio desfaz-se em lágrimas com a "expulsão" de Liliana. As imagens são emocionantes

Depois de um romance que tem vindo a crescer dentro da casa mais vigiada do País, Fábio decide oficializar a união com Liliana. Na noite desta sexta-feira, durante o Especial, o concorrente pediu a nortenha em namoro.

Tudo começou quando Liliana foi chamada ao confessionário e leu uma carta de amor escrita por Fábio. Ao som de uma música especial para o casal, a Voz anunciou que Fábio tinha uma surpresa especial preparada para a concorrente.

Ajoelhado, em frente à porta do confessionário, o concorrente perguntou a Liliana se aceitava namorar com ele. Enquanto fazia o pedido, Fábio segurava um anel numa mão e um ramo de flores na outra.

A concorrente aceitou o pedido sem hesitar e ambos se agarraram aos beijos. A reação dos restantes concorrentes da casa, não se fez esperar.