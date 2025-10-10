Por um fio? Liliana não cala revolta contra Fábio

O ambiente dentro da casa do Secret Story 9 continua a dar que falar. Desta vez, foi Liliana quem abriu o coração numa conversa com Vera, revelando estar magoada com Fábio devido a uma situação que a deixou profundamente desiludida.

A concorrente contou que Fábio a tranquilizou de forma enganosa, fazendo-a acreditar que tinha recebido informações do exterior e que «estava tudo bem» com a sua família. No entanto, mais tarde percebeu que isso não correspondia à verdade.

Em conversa com Vera, Liliana contou a conversa que teve com Fábio: «Ontem à noite vim a descobrir (...) fizeste-me acreditar que viste alguma coisa da minha família, podia ter acontecido um vídeo da minha mãe (...) fiquei o dia todo a pensar que a minha família não me estava a julgar. Amiga, ele mentiu-me, enganou-me com uma cena que não é verdade», desabafou Liliana, visivelmente abalada.

Perante o relato, Vera quis perceber o motivo por detrás da atitude de Fábio e perguntou-lhe: «E tu perguntaste-lhe porque é que ele fez isso?». Liliana disse a resposta de Fábio: «Foi por ti, foi para ficares bem.»

A concorrente, no entanto, mostrou-se inconformada com a justificação: «Não tens de me mentir para eu ficar bem», disse-lhe, recordando que o que mais a assustou foi ter visto «verdade nos olhos dele». Liliana confessou ainda sentir-se especialmente magoada por ter sido enganada no seu dia de aniversário: «Fui enganada, fizeram-me acreditar que estava tudo bem no meu dia de aniversário... eu jamais era capaz de fazer isso.»

A conversa com Vera terminou com Liliana a afirmar que se sente desiludida com Fábio e que a confiança entre ambos ficou abalada.