Prémio de consolação! Após expulsão de Fábio, Liliana conquista Passaporte para a Final

A apenas 10 dias da grande final do Secret Story 9, a casa tremeu e um concorrente ganhou o tão ambicionado passaporte para a final.



Liliana foi a sortuda, mas só depois de vencer um desafio! Os concorrentes em jogo dirigiram-se ao Cubo e encontraram um jogo de tabuleiro. Tinham de ir atirando o dado e jogando. As diferentes casas traziam consequências positivas e negativas. O primeiro a chegar à "meta" ganhava o passaporte.

Liliana sagrou-se vencedor do tão ambicionado privilégio e prolongou automaticamente a sua estadia na casa mais vigiada do País até dia 31 de dezembro.



Ora veja aqui o vídeo do momento do veredicto: