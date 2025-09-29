Prometeu ao noivo, mas falhou? Liliana volta a aproximar-se de Fábio… na cama

Ao Minuto

17:53
Pára tudo! Mariana pensa ter descoberto o segredo da Bruna - Big Brother
01:15

Pára tudo! Mariana pensa ter descoberto o segredo da Bruna

17:51
Leandro no centro da polémica: «Não és ninguém aqui dentro!». Discussão com Marisa e Fábio vira escândalo - Big Brother

Leandro no centro da polémica: «Não és ninguém aqui dentro!». Discussão com Marisa e Fábio vira escândalo

17:41
Vera arrasa Ana: «Tem medo de mostrar quem realmente é» - Big Brother
01:24

Vera arrasa Ana: «Tem medo de mostrar quem realmente é»

17:39
Leandro irritado com os colegas: «Eu é que devia estar ali» - Big Brother
04:15

Leandro irritado com os colegas: «Eu é que devia estar ali»

17:34
Leandro passado: «Não chega de provocações por hoje!?» - Big Brother
03:15

Leandro passado: «Não chega de provocações por hoje!?»

17:31
Marisa Susana e Ana em discussão: «Tu é que ficas incomodada com a minha presença» - Big Brother
09:11

Marisa Susana e Ana em discussão: «Tu é que ficas incomodada com a minha presença»

17:31
Leandro magoado com os colegas por não ser eleito chefe das limpezas: «Estou revoltado» - Big Brother
02:55

Leandro magoado com os colegas por não ser eleito chefe das limpezas: «Estou revoltado»

17:00
Bruno Simão: «Não me entra na cabeça ser liderado pelo Leandro» - Big Brother
06:51

Bruno Simão: «Não me entra na cabeça ser liderado pelo Leandro»

16:50
«Como é que eu vou fazer isto a alguém com quem estou há 4 anos?»: O 'desespero' de Liliana perante Fábio - Big Brother
02:32

«Como é que eu vou fazer isto a alguém com quem estou há 4 anos?»: O 'desespero' de Liliana perante Fábio

16:44
Secret Story: Em partilha rara, Zé deixa mensagem emotiva sobre a noiva Liliana - Big Brother

Secret Story: Em partilha rara, Zé deixa mensagem emotiva sobre a noiva Liliana

16:35
Cada vez mais próximos, Fábio declara-se a Liliana: «Entreguei-me a ti» - Big Brother
07:04

Cada vez mais próximos, Fábio declara-se a Liliana: «Entreguei-me a ti»

16:28
Prometeu ao noivo, mas falhou? Liliana volta a aproximar-se de Fábio… na cama - Big Brother

Prometeu ao noivo, mas falhou? Liliana volta a aproximar-se de Fábio… na cama

16:28
«Tens atração por mim ou algum sentimento?» Fábio quer respostas de Liliana - Big Brother
02:56

«Tens atração por mim ou algum sentimento?» Fábio quer respostas de Liliana

16:12
«Sempre gozei as pessoas que entravam aqui com namorado e agora...»: Liliana faz confissão - Big Brother
01:50

«Sempre gozei as pessoas que entravam aqui com namorado e agora...»: Liliana faz confissão

16:06
Sandro 'empurra' Liliana para os braços de Fábio e fala nas entrelinhas sobre Zé - Big Brother
01:55

Sandro 'empurra' Liliana para os braços de Fábio e fala nas entrelinhas sobre Zé

15:59
Novas pistas levantam suspeitas na casa - Big Brother
06:31

Novas pistas levantam suspeitas na casa

15:58
Enquanto todos estão na piscina, duas pistas surgem na casa... mas ninguém vê - Big Brother
02:08

Enquanto todos estão na piscina, duas pistas surgem na casa... mas ninguém vê

15:57
Bruno Simão admite: «Vou ter de tentar pregar uma rasteira ao Sandro» - Big Brother
05:12

Bruno Simão admite: «Vou ter de tentar pregar uma rasteira ao Sandro»

15:56
Quem Vera beijaria na casa? Resposta deixa Lídia surpreendida - Big Brother
03:15

Quem Vera beijaria na casa? Resposta deixa Lídia surpreendida

15:55
Vera repete momento viral com discurso: «A minha presença é notada por mim mesma» - Big Brother
01:53

Vera repete momento viral com discurso: «A minha presença é notada por mim mesma»

15:53
Dylan confronta Liliana por causa de nomeações: «Não percebi essa história...» - Big Brother
01:52

Dylan confronta Liliana por causa de nomeações: «Não percebi essa história...»

15:52
Depois de Leandro tentar expulsar Marisa do quarto, Pedro fica a rir - Big Brother
06:44

Depois de Leandro tentar expulsar Marisa do quarto, Pedro fica a rir

15:39
Exaltado, Fábio faz frente a Leandro para defender Marisa e tem de ser agarrado pelos colegas - Big Brother
04:36

Exaltado, Fábio faz frente a Leandro para defender Marisa e tem de ser agarrado pelos colegas

15:39
Última Hora! Fábio e Leandro quase se pegam durante uma discussão - Big Brother
04:36

Última Hora! Fábio e Leandro quase se pegam durante uma discussão

15:38
Leandro expulsa Marisa do quarto! Concorrente reage: «Não voltas a mexer nas minhas malas». - Big Brother
04:36

Leandro expulsa Marisa do quarto! Concorrente reage: «Não voltas a mexer nas minhas malas».

Prometeu ao noivo, mas falhou? Liliana volta a aproximar-se de Fábio… na cama

  Secret Story
  Há 2h e 1min
Prometeu ao noivo, mas falhou? Liliana volta a aproximar-se de Fábio… na cama - Big Brother

Na noite mais intensa do Secret Story 9, Liliana emocionou-se ao receber uma carta carregada de sentimentos do noivo, Zé, prometendo que iria mudar de atitude dentro da casa. No entanto, poucas horas depois, a concorrente voltou a estar lado a lado com Fábio, deitada na cama e em clima de proximidade.

Este domingo, 28 de setembro, a gala do Secret Story 9 foi marcada por momentos de grande tensão e emoção. Zé, noivo de Liliana, entrou na casa mais vigiada do País para deixar uma mensagem à namorada e partilhar com todos os portugueses como tem vivido as aproximações entre ela e Fábio. Ao perceber que o noivo estava tão perto, Liliana não conteve as lágrimas e desabou em pranto enquanto lia a carta carregada de emoção. Entre soluços, prometeu mudar de atitude. No entanto, poucas horas depois, a promessa parecia já estar em risco. Liliana e Fábio voltaram a surgir juntos, lado a lado na cama, a poucos centímetros um do outro, numa conversa que voltou a lançar dúvidas.

Fábio não conseguiu esconder a preocupação e perguntou o que se passou no confessionário, para que a concorrente viesse naquele estado. Sem revelar em detalhe, Liliana atirou de imediato: «Adivinha o que é que se passou»

Desconfiado, Fábio arriscou: «Falaste com a tua família? Viste imagens nossas?». A resposta de Liliana foi curta, mas carregada de frieza: «Também vi. E vi tu a dizeres certas coisas… que iríamos sair daqui namorados.»

Visivelmente cansada e escondida debaixo dos lençóis, a concorrente acabou por desabafar: «Hoje foi uma gala mesmo pesada para mim.»

Apesar da promessa feita ao noivo, as atitudes da concorrente continuam a alimentar dúvidas e especulações, tanto entre os colegas como fora da casa. Resta agora perceber se Liliana vai realmente cumprir a palavra dada a Zé ou se a proximidade com Fábio acabará por falar mais alto, transformando esta ligação numa das polémicas mais marcantes do Secret Story 9.

