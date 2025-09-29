Prometeu ao noivo, mas falhou? Liliana volta a aproximar-se de Fábio… na cama

Este domingo, 28 de setembro, a gala do Secret Story 9 foi marcada por momentos de grande tensão e emoção. Zé, noivo de Liliana, entrou na casa mais vigiada do País para deixar uma mensagem à namorada e partilhar com todos os portugueses como tem vivido as aproximações entre ela e Fábio. Ao perceber que o noivo estava tão perto, Liliana não conteve as lágrimas e desabou em pranto enquanto lia a carta carregada de emoção. Entre soluços, prometeu mudar de atitude. No entanto, poucas horas depois, a promessa parecia já estar em risco. Liliana e Fábio voltaram a surgir juntos, lado a lado na cama, a poucos centímetros um do outro, numa conversa que voltou a lançar dúvidas.

Fábio não conseguiu esconder a preocupação e perguntou o que se passou no confessionário, para que a concorrente viesse naquele estado. Sem revelar em detalhe, Liliana atirou de imediato: «Adivinha o que é que se passou»

Desconfiado, Fábio arriscou: «Falaste com a tua família? Viste imagens nossas?». A resposta de Liliana foi curta, mas carregada de frieza: «Também vi. E vi tu a dizeres certas coisas… que iríamos sair daqui namorados.»

Visivelmente cansada e escondida debaixo dos lençóis, a concorrente acabou por desabafar: «Hoje foi uma gala mesmo pesada para mim.»

Apesar da promessa feita ao noivo, as atitudes da concorrente continuam a alimentar dúvidas e especulações, tanto entre os colegas como fora da casa. Resta agora perceber se Liliana vai realmente cumprir a palavra dada a Zé ou se a proximidade com Fábio acabará por falar mais alto, transformando esta ligação numa das polémicas mais marcantes do Secret Story 9.