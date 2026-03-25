Relação em crise? Liliana reage às palavras do ex-noivo Zé e esclarece tudo: «Estas coisas causam impacto»

A vida de Fábio e Liliana fora do Secret Story: as imagens que mostram como está o namoro hoje

Do Secret Story para a vida: as primeiras imagens da nova casa de Liliana Oliveira e Fábio Pereira

Liliana , ex-concorrente do Secret Story 10, decidiu quebrar o silêncio depois das declarações feitas por Zé no programa Olá, Bom Dia, da CMTV.

Durante a conversa com Léo Caeiro, o ex-noivo da ex-concorrente, revelou que tem recebido “novidades” sobre a relação de Liliana com Fábio e chegou mesmo a insinuar que o casal já terá vivido dias menos bons. Apesar disso, garantiu que não tem qualquer ligação com a situação e que não retira qualquer satisfação de possíveis problemas entre os dois.

As declarações não passaram despercebidas e Liliana reagiu em declarações à TV Guia. A ex-finalista do Secret Story mostrou-se surpreendida com o que foi dito e garantiu que não percebe a razão das palavras do ex-noivo.

«Não percebo. Não trocámos qualquer mensagem sobre seja o que for. Nem sei a que ele se está a referir», começou por dizer.

A influenciadora acabou também por esclarecer diretamente os rumores sobre a relação com Fábio: «Já sobre mim e o Fábio… está tudo bem. Mas ele está a dizer aquilo porquê quando sabe que é mentira aquela insinuação?!».

Liliana garante ainda que tem tentado manter distância deste tipo de polémicas e que prefere não alimentar o assunto. «A verdade é que estas coisas causam impacto, mas eu o Fábio já não ligamos. Aprendemos a lidar com esta situação e nem quero falar mais sobre o assunto», rematou.

Apesar do esclarecimento, as declarações de Zé voltaram a colocar o nome da ex-concorrente do Secret Story no centro da atenção e a polémica promete continuar a dar que falar nas próximas horas.

