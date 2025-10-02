Secret Story 9: Liliana, noiva de Zé, assume sentimentos por Fábio – «Não consigo controlar o que sinto»

O furacão Liliana: as fotografias mais sensuais da concorrente mais falada do Secret Story

O ambiente aqueceu no "Secret Story 9" durante um almoço especial entre Rui, Liliana, Fábio e Sandro. Apesar de estar noiva de Zé, Liliana surpreendeu todos ao assumir, à frente dos colegas, que sente algo por Fábio.

Questionada por Rui sobre a sua ligação a Fábio, Liliana acabou por revelar: «Foi o primeiro a demonstrar interesse em mim», «Neste momento, ainda me faz alguma confusão porque eu não sei o que é que pode sair dali...» e «Não consigo controlar o que sinto ou deixo de sentir».

A concorrente confessou estar numa posição difícil dentro da casa, sentindo-se alvo de julgamentos: «Eu sei que fui alvo de muitos julgamentos, mas estas são as minhas circunstâncias.»

Sobre o segredo que liga Fábio e Vera, Liliana assumiu que a situação lhe causa desconforto: «Realmente, são duas pessoas de quem gosto e, por estarem ligadas, faz-me confusão. Já pensei dar um passo atrás e afastar-me um pouco dos dois... mas não dá aqui.»

Ainda assim, garante que prefere manter uma boa relação tanto com Fábio como com Vera, mesmo sem saber a verdade sobre o segredo que os une.

Enquanto isso, Sandro continua a incentivar uma maior aproximação entre Liliana e Fábio, deixando o grupo e os fãs atentos a este triângulo amoroso que promete marcar a edição.

Esta manhã, Fábio e Liliana protagonizaram momentos de grande cumplicidade na piscina. Entre brincadeiras e gargalhadas, os dois concorrentes mostraram-se mais íntimos do que nunca, trocando gestos cheios de proximidade. A química entre Fábio e Liliana não passou despercebida e promete continuar a dar que falar dentro da casa do Secret Story 9 e fora dela.

No passado domingo, a gala da “Secret Story” teve um momento que deixou Portugal em choque. Zé, noivo de Liliana, entrou na casa.

Entre lágrimas, dúvidas e declarações fortes, o casal viveu minutos de enorme intensidade depois de ver as imagens da aproximação entre Liliana e Fábio.

