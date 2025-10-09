Ao Minuto

15:14
Team de Liliana reage às críticas com comunicado implacável: «Ódio gratuito» - Big Brother

Team de Liliana reage às críticas com comunicado implacável: «Ódio gratuito»

15:03
Influencer que é fenómeno nacional não fica indiferente ao romance de Liliana e Fábio - Big Brother

Influencer que é fenómeno nacional não fica indiferente ao romance de Liliana e Fábio

14:54
Mariana surpreende com dança sensual …mas não é para quem estava à espera - Big Brother
01:43

Mariana surpreende com dança sensual …mas não é para quem estava à espera

14:47
Vera admite insegurança em relação a Dylan: «Às vezes deve-se esquecer que tenho filhas» - Big Brother
02:11

Vera admite insegurança em relação a Dylan: «Às vezes deve-se esquecer que tenho filhas»

13:50
Rejeitada pela 'cunhada'? Liliana é arrasada pela irmã de Fábio em praça pública: «Qual é a ideia desta miúda?» - Big Brother

Rejeitada pela 'cunhada'? Liliana é arrasada pela irmã de Fábio em praça pública: «Qual é a ideia desta miúda?»

13:07
Do drama amoroso à música que está viral: Cantor explode Internet com paródia sobre Liliana, Zé e Fábio - Big Brother

Do drama amoroso à música que está viral: Cantor explode Internet com paródia sobre Liliana, Zé e Fábio

12:56
Popularidade: Liliana em último lugar. E a taxa de reprovação é a maior de sempre - Big Brother

Popularidade: Liliana em último lugar. E a taxa de reprovação é a maior de sempre

12:53
A Avalanche de Liliana: Conseguirá Fábio sobreviver? - Big Brother

A Avalanche de Liliana: Conseguirá Fábio sobreviver?

12:49
Mariana interessada em Rui? Ana Cristina lança pergunta polémica à concorrente - Big Brother
02:33

Mariana interessada em Rui? Ana Cristina lança pergunta polémica à concorrente

12:35
Segredo de Liliana muda tudo? Esta foi a chocante reação de Fábio - Big Brother

Segredo de Liliana muda tudo? Esta foi a chocante reação de Fábio

12:16
Joana perto de segredos? A concorrente conta todas as suspeitas a Rui - Big Brother
03:36

Joana perto de segredos? A concorrente conta todas as suspeitas a Rui

12:09
«Está a adorar a atenção»: Ana Cristina rasga Liliana - Big Brother
06:17

«Está a adorar a atenção»: Ana Cristina rasga Liliana

11:23
Liliana sem filtros: «Pelo Fábio já tínhamos tido cenas íntimas aqui» - Big Brother
01:33

Liliana sem filtros: «Pelo Fábio já tínhamos tido cenas íntimas aqui»

11:21
Após segredo revelado, Liliana quis desistir e esta concorrente foi implacável: «Tem respeito pelos portugueses» - Big Brother

Após segredo revelado, Liliana quis desistir e esta concorrente foi implacável: «Tem respeito pelos portugueses»

11:17
Liliana e Zé n'A Sentença? Cristina Ferreira põe tudo em pratos limpos sobre a polémica do momento - Big Brother

Liliana e Zé n'A Sentença? Cristina Ferreira põe tudo em pratos limpos sobre a polémica do momento

10:47
Liliana perde a paciência com Fábio: «Como é que confio numa pessoa assim? (…) Os homens são todos iguais» - Big Brother
03:40

Liliana perde a paciência com Fábio: «Como é que confio numa pessoa assim? (…) Os homens são todos iguais»

10:44
De costas voltadas? Liliana mostra-se chateada com Fábio: «Fui enganada» - Big Brother
03:10

De costas voltadas? Liliana mostra-se chateada com Fábio: «Fui enganada»

10:32
Manhã tensa: Marisa critica Pedro Jorge pela estratégia usada para defender o segredo - Big Brother
05:24

Manhã tensa: Marisa critica Pedro Jorge pela estratégia usada para defender o segredo

10:24
As palavras fortes de Cristina Ferreira sobre Liliana: «Isso é que eu não aceitarei» - Big Brother

As palavras fortes de Cristina Ferreira sobre Liliana: «Isso é que eu não aceitarei»

10:17
Vera não acredita que Liliana vai assumir uma relação com Fábio e aconselha o amigo - Big Brother
01:26

Vera não acredita que Liliana vai assumir uma relação com Fábio e aconselha o amigo

10:16
Pós-Especial ao rubro - Todas as reações ao segredo de Liliana - Big Brother
04:12

Pós-Especial ao rubro - Todas as reações ao segredo de Liliana

10:10
Segredo revelado: O momento em que o segredo de Liliana é finalmente descoberto e deixa todos boquiabertos - Big Brother
02:38

Segredo revelado: O momento em que o segredo de Liliana é finalmente descoberto e deixa todos boquiabertos

10:01
«Mais depressa tu me magoavas a mim que eu a ti»: Liliana não tem dúvidas da futura relação com Fábio - Big Brother
01:16

«Mais depressa tu me magoavas a mim que eu a ti»: Liliana não tem dúvidas da futura relação com Fábio

09:59
A frase premonitória de Liliana na estreia que já adivinhava a separação - Big Brother

A frase premonitória de Liliana na estreia que já adivinhava a separação

09:48
Desconfiança no ar: Liliana questiona conselhos de Vera sobre Fábio - Big Brother
04:27

Desconfiança no ar: Liliana questiona conselhos de Vera sobre Fábio

Segredo de Liliana muda tudo? Esta foi a chocante reação de Fábio

  • Secret Story
  • Há 2h e 45min
Segredo de Liliana muda tudo? Esta foi a chocante reação de Fábio - Big Brother

O clima na casa do Secret Story teve uma reviravolta após a descoberta do segredo de Liliana, que apanhou todos de surpresa. Fábio viveu o momento com intensidade e acabou por se destacar pela forma como reagiu.

O ambiente dentro da casa do Secret Story ficou em alvoroço esta quarta-feira, depois de Raquel ter descoberto o segredo de Liliana. A revelação causou surpresa e choque entre os concorrentes: Liliana entrou no programa a namorar, mas acabou por se envolver com outro participante, Fábio, pondo fim à relação anterior a partir da casa mais vigiada do país.

O momento deixou Fábio visivelmente abalado. A reação inicial foi de espanto e silêncio, enquanto tentava processar a revelação do segredo de Liliana «Fui pedida em casamento na gala de estreia». Contudo, no confessionário com Cristina Ferreira, o concorrente mostrou-se sereno e saiu em defesa de Liliana.

«Se ela aceitou o pedido e realmente acabou no domingo com o noivo por minha causa, significa que realmente tem um grande interesse em mim (...) ela deu-me a maior prova que me podia dar que tem interesse em mim, a maior prova que poderia dar», afirmou Fábio, sublinhou também a intensidade das emoções e os sentimentos de Liliana.

A atitude do participante gerou muita controvérsia e imensos comentários fora da casa. Dentro da casa, o clima permanece tenso, mas a postura de Fábio poderá vir a influenciar a perceção dos restantes concorrentes sobre o casal, dado que não tem julgamentos perante Liliana.

Temas: Liliana Fabio Ze

