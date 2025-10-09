Segredo de Liliana muda tudo? Esta foi a chocante reação de Fábio

Ele parte corações dentro e fora da casa: as fotos mais ousadas do 'galã' do Secret Story 9

O ambiente dentro da casa do Secret Story ficou em alvoroço esta quarta-feira, depois de Raquel ter descoberto o segredo de Liliana. A revelação causou surpresa e choque entre os concorrentes: Liliana entrou no programa a namorar, mas acabou por se envolver com outro participante, Fábio, pondo fim à relação anterior a partir da casa mais vigiada do país.

O momento deixou Fábio visivelmente abalado. A reação inicial foi de espanto e silêncio, enquanto tentava processar a revelação do segredo de Liliana «Fui pedida em casamento na gala de estreia». Contudo, no confessionário com Cristina Ferreira, o concorrente mostrou-se sereno e saiu em defesa de Liliana.

«Se ela aceitou o pedido e realmente acabou no domingo com o noivo por minha causa, significa que realmente tem um grande interesse em mim (...) ela deu-me a maior prova que me podia dar que tem interesse em mim, a maior prova que poderia dar», afirmou Fábio, sublinhou também a intensidade das emoções e os sentimentos de Liliana.

A atitude do participante gerou muita controvérsia e imensos comentários fora da casa. Dentro da casa, o clima permanece tenso, mas a postura de Fábio poderá vir a influenciar a perceção dos restantes concorrentes sobre o casal, dado que não tem julgamentos perante Liliana.