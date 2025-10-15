Destroçada em pleno aniversário, Liliana manda recado em direto para a família

Liliana tem se mostrado muito chorosa na Casa dos Segredos, a pensar na sua família e na família de Zé. A concorrente mostrou-se muito preocupada com o facto de a mãe não lhe ter enviado um presente no dia do seu aniversário, e mostrou-se com medo das repercussões do fim do seu noivado.

Esta terça-feira, no Especial, Liliana foi confrontada por Cristina Ferreira e revelou o que a está a deixar mais triste. «Não estava mesmo à espera, independentemente se a minha família concorda ou não com as minhas decisões, é a minha família», declarou.

«Da minha parte não sinto apoio nenhum. Fico mesmo em baixo, era o meu aniversário, nem no domingo me enviaram alguma coisa», lamentou a jovem.

Liliana acabou a deixar uma mensagem para os pais: «Gostava de ter tido algum mimo, até que fosse uma palavra má, custa-me muito (…) Quero dizer que os amo muito e realmente penso neles todos os dias. Todas as minhas decisões são genuínas. Nunca pensei sentir este julgamento, não sei se estou a ser injusta ou não. Nunca senti um carinho. A única palavra que eu digo é um pouco desiludida, por isso, amo-vos muito», declarou.