Inês e Liliana comparadas por causa do fim das relações: mas há uma diferença que não passou despercebida

Liliana e Inês entraram comprometidas no Secret Story 9, mas decidiram terminar as respetivas relações que tinham por se terem apaixonado por outros concorrentes: Fábio e Dylan, respetivamente. Nos últimos os dias, têm sido comparadas, mas há um pormenor que as diferencia e que não passou despercebido.

No Dois às 10 desta sexta-feira, 7 de novembro, Cláudio Ramos fez uma questão às comentadoras presentes: Joana, Carina e Cristiana Jesus. «Por que é que eles têm uma postura com a Inês e o Dylan tão diferente do que tiveram com a Liliana e o Fábio?», atirou o apresentador.

Joana, que partilhou casa com as duas, atirou: «São situações totalmente diferentes. Liliana e Fábio foi em 48 horas, havia quatro ou cinco anos de relação, se não me engano, e um noivado. Portanto, foi tudo muito precoce. A Liliana não pensou, já se viu, arrependeu-se, muitas vezes já disse que estava arrependida, que não sabia se gostava assim tanto do Fábio ou se aquilo de facto ia resultar».

Relativamente ao novo casal, Joana referiu: «A Inês tinha uma relação de três meses, mas também não vou por aí. Ela está há quase dois meses numa casa com o Dylan, eles desde o início que se dão muito bem, era notório, não houve sequer toques de carícias como houve com a Liliana e com o Fábio em 48 horas. Houve sim uma aproximação enquanto amizade e a Inês, para não deixar o ex-namorado desconfortável cá fora, pensou em terminar a relação».

