Voz não perdoa e manda boca a Liliana por causa de Zé: «Para sempre é muito tempo»

Os finalistas do Secret Story 9 foram convidados a recuar até ao início do programa e a assistir à gala de estreia. Reviveram muitos momentos, mas houve um em particular que voltou a captar as atenções: o pedido de casamento feito por Zé a Liliana!

Zé Andrade surpreendeu tudo e todos ao pedir Liliana em casamento em direto. O momento terminou com Zé fora da casa mais vigiada do país, enquanto a então noiva entrava sozinha no jogo. Dias depois, já dentro da casa, Liliana acabou por pôr fim ao noivado, dando origem a uma das histórias mais comentadas desta edição: o namoro com Fábio

Ao reverem a gala, os finalistas reagiram de forma hilariante. Entre gargalhadas, trocas de olhares cúmplices e muita surpresa. Liliana manteve-se tranquila e reservada, sem grandes reações, pelo menos no que toca às suas imagens. O que colocou a concorrente de boca aberta foi saber que o ex noivo teve uma entrevista no Dois às Dez no dia a seguir à gala de estreia.

Veja o vídeo.