Ao Minuto

13:35
Voz não perdoa e manda boca a Liliana por causa de Zé: «Para sempre é muito tempo» - Big Brother

Voz não perdoa e manda boca a Liliana por causa de Zé: «Para sempre é muito tempo»

10:25
Última manhã na casa. Entre preparativos, os concorrentes mostram-se nostálgicos - Big Brother
02:22

Última manhã na casa. Entre preparativos, os concorrentes mostram-se nostálgicos

02:04
A grande entrada de Leandro. Os concorrentes comentam cada pormenor - Big Brother
04:07

A grande entrada de Leandro. Os concorrentes comentam cada pormenor

01:58
Inédito. Concorrentes recordam a entrada de Fábio, Liliana e Vera - Big Brother
01:27

Inédito. Concorrentes recordam a entrada de Fábio, Liliana e Vera

01:55
«Era preferível ter entrado o Miguel»: As duras palavras de Pedro em relação a Raquel - Big Brother
01:17

«Era preferível ter entrado o Miguel»: As duras palavras de Pedro em relação a Raquel

01:40
Inês assiste à entrada de Dylan: «É tão lindo» - Big Brother
04:29

Inês assiste à entrada de Dylan: «É tão lindo»

01:39
Inês sobre o momento mais marcante da sua participação: «Não era algo que eu queria, de todo» - Big Brother
02:12

Inês sobre o momento mais marcante da sua participação: «Não era algo que eu queria, de todo»

01:28
Liliana e Pedro envolvem-se numa forte discussão e a concorrente acaba a chorar baba e ranho: «Es muito baixo» - Big Brother
03:37

Liliana e Pedro envolvem-se numa forte discussão e a concorrente acaba a chorar baba e ranho: «Es muito baixo»

01:23
Hilariante. Concorrentes respondem a perguntas de cultura geral e as respostas são épicas - Big Brother
03:14

Hilariante. Concorrentes respondem a perguntas de cultura geral e as respostas são épicas

01:10
Inês teme o destino do seu dinheiro e a reviravolta é surpreendente: «Eu não me ia ficar a sentir bem» - Big Brother
06:02

Inês teme o destino do seu dinheiro e a reviravolta é surpreendente: «Eu não me ia ficar a sentir bem»

00:59
Quem é o merecedor do dinheiro da Inês? Implacáveis, os concorrentes não chegam a nenhum consenso - Big Brother
04:12

Quem é o merecedor do dinheiro da Inês? Implacáveis, os concorrentes não chegam a nenhum consenso

00:36
Pedro e Marisa de costas voltadas: «O problema não está em mim, está nela» - Big Brother
05:40

Pedro e Marisa de costas voltadas: «O problema não está em mim, está nela»

00:31
A ferver. No Extra, Bruna e Teresa protagonizam uma forte troca de ideias: «O teu jogo foi estar colada a um grupo» - Big Brother
02:21

A ferver. No Extra, Bruna e Teresa protagonizam uma forte troca de ideias: «O teu jogo foi estar colada a um grupo»

00:22
Liliana sobre o momento mais marcante da sua participação: «Não estava de todo a contar que isso pudesse acontecer» - Big Brother
02:14

Liliana sobre o momento mais marcante da sua participação: «Não estava de todo a contar que isso pudesse acontecer»

00:14
«Amanhã estará comigo no Dois às Dez»: Em choque, concorrentes reagem à Gala de Estreia - Big Brother
01:37

«Amanhã estará comigo no Dois às Dez»: Em choque, concorrentes reagem à Gala de Estreia

00:07
Chegou o momento mais esperado! Os concorrentes assistem ao pedido de casamento de Liliana - Big Brother
08:45

Chegou o momento mais esperado! Os concorrentes assistem ao pedido de casamento de Liliana

00:00
Pedro desabafa sozinho no jardim e Liliana e Inês cortam na casaca do casal: «O que eu dava para ter aqui...» - Big Brother
04:29

Pedro desabafa sozinho no jardim e Liliana e Inês cortam na casaca do casal: «O que eu dava para ter aqui...»

23:34
«Mostrou que veio para ganhar, por si, pela família»: Estas foram as palavras da Voz para o Pedro - Big Brother
02:58

«Mostrou que veio para ganhar, por si, pela família»: Estas foram as palavras da Voz para o Pedro

23:31
«Num momento bonito mostrou que jogar também é dar»: Estas foram as palavras da Voz para a Inês - Big Brother
02:44

«Num momento bonito mostrou que jogar também é dar»: Estas foram as palavras da Voz para a Inês

23:28
«Foi mãe, foi amiga, foi confidente»: Estas foram as palavras da Voz para a Marisa - Big Brother
03:19

«Foi mãe, foi amiga, foi confidente»: Estas foram as palavras da Voz para a Marisa

23:24
«Não foge do confronto, não se esconde, não baixa a cabeça»: Estas foram as palavras da Voz para a Liliana - Big Brother
02:32

«Não foge do confronto, não se esconde, não baixa a cabeça»: Estas foram as palavras da Voz para a Liliana

23:22
Emocionante. Voz declara-se aos concorrentes e estas são as reações - Big Brother
01:36

Emocionante. Voz declara-se aos concorrentes e estas são as reações

22:56
Na última noite na casa, Pedro Jorge e Marisa voltam a discutir: «A sério que nos vamos chatear por causa disto?» - Big Brother
07:15

Na última noite na casa, Pedro Jorge e Marisa voltam a discutir: «A sério que nos vamos chatear por causa disto?»

22:28
Euforia total! Concorrentes vão ver a primeira gala do Secret Story 9: «Quero ver o pedido de casamento!» - Big Brother
02:46

Euforia total! Concorrentes vão ver a primeira gala do Secret Story 9: «Quero ver o pedido de casamento!»

22:23
Inês recorda fim da relação: «Não me arrependo, foi o melhor para mim» - Big Brother
04:47

Inês recorda fim da relação: «Não me arrependo, foi o melhor para mim»

Acompanhe ao minuto
ESCOLHA O VENCEDOR!
Vote na app

Voz não perdoa e manda boca a Liliana por causa de Zé: «Para sempre é muito tempo»

  • Secret Story
  • Há 45 min
Voz não perdoa e manda boca a Liliana por causa de Zé: «Para sempre é muito tempo» - Big Brother

Os concorrentes assistem ao pedido de casamento de Liliana e as reações são inéditas, e nem mesmo a Voz deixou nada por dizer.

Os finalistas do Secret Story 9 foram convidados a recuar até ao início do programa e a assistir à gala de estreia. Reviveram muitos momentos, mas houve um em particular que voltou a captar as atenções: o pedido de casamento feito por Zé a Liliana! 

Zé Andrade surpreendeu tudo e todos ao pedir Liliana em casamento em direto. O momento terminou com Zé fora da casa mais vigiada do país, enquanto a então noiva entrava sozinha no jogo. Dias depois, já dentro da casa, Liliana acabou por pôr fim ao noivado, dando origem a uma das histórias mais comentadas desta edição: o namoro com Fábio 

Ao reverem a gala, os finalistas reagiram de forma hilariante. Entre gargalhadas, trocas de olhares cúmplices e muita surpresa. Liliana manteve-se tranquila e reservada, sem grandes reações, pelo menos no que toca às suas imagens. O que colocou a concorrente de boca aberta foi saber que o ex noivo teve uma entrevista no Dois às Dez no dia a seguir à gala de estreia.  

Veja o vídeo. 

 

Relacionados

Liliana assume erro e faz revelações sobre relação com o ex-noivo Zé: «Muita coisa na relação que foi tolerada»

Fábio tem receio de perder Liliana para Zé? As confissões inéditas do ex-concorrente
Temas: Liliana Inês Pedro Marisa

Viral

Chegou o momento mais esperado! Os concorrentes assistem ao pedido de casamento de Liliana

Chegou o momento mais esperado! Os concorrentes assistem ao pedido de casamento de Liliana

Hoje às 00:07
«Mostrou que veio para ganhar, por si, pela família»: Estas foram as palavras da Voz para o Pedro

«Mostrou que veio para ganhar, por si, pela família»: Estas foram as palavras da Voz para o Pedro

Ontem às 23:34
«Num momento bonito mostrou que jogar também é dar»: Estas foram as palavras da Voz para a Inês

«Num momento bonito mostrou que jogar também é dar»: Estas foram as palavras da Voz para a Inês

Ontem às 23:31
«Foi mãe, foi amiga, foi confidente»: Estas foram as palavras da Voz para a Marisa

«Foi mãe, foi amiga, foi confidente»: Estas foram as palavras da Voz para a Marisa

Ontem às 23:28
«Não foge do confronto, não se esconde, não baixa a cabeça»: Estas foram as palavras da Voz para a Liliana

«Não foge do confronto, não se esconde, não baixa a cabeça»: Estas foram as palavras da Voz para a Liliana

Ontem às 23:24
Emocionante. Voz declara-se aos concorrentes e estas são as reações

Emocionante. Voz declara-se aos concorrentes e estas são as reações

Ontem às 23:22
Mais Viral

Mais Vistos

Chegou o momento mais esperado! Os concorrentes assistem ao pedido de casamento de Liliana
08:45

Chegou o momento mais esperado! Os concorrentes assistem ao pedido de casamento de Liliana

Hoje às 00:07
Última manhã na casa. Entre preparativos, os concorrentes mostram-se nostálgicos
02:22

Última manhã na casa. Entre preparativos, os concorrentes mostram-se nostálgicos

Há 3h e 55min
Voz não perdoa e manda boca a Liliana por causa de Zé: «Para sempre é muito tempo»

Voz não perdoa e manda boca a Liliana por causa de Zé: «Para sempre é muito tempo»

Há 45 min
A ferver. No Extra, Bruna e Teresa protagonizam uma forte troca de ideias: «O teu jogo foi estar colada a um grupo»
02:21

A ferver. No Extra, Bruna e Teresa protagonizam uma forte troca de ideias: «O teu jogo foi estar colada a um grupo»

Hoje às 00:31
Na última noite na casa, Pedro Jorge e Marisa voltam a discutir: «A sério que nos vamos chatear por causa disto?»
07:15

Na última noite na casa, Pedro Jorge e Marisa voltam a discutir: «A sério que nos vamos chatear por causa disto?»

Ontem às 22:56
Ver Mais

Notícias

Voz não perdoa e manda boca a Liliana por causa de Zé: «Para sempre é muito tempo»

Voz não perdoa e manda boca a Liliana por causa de Zé: «Para sempre é muito tempo»

Há 45 min
A ferver! Zé usa frase impactante de Cristina Ferreira como indireta para Liliana: «Fecha-se a porta...»

A ferver! Zé usa frase impactante de Cristina Ferreira como indireta para Liliana: «Fecha-se a porta...»

Ontem às 21:40
Após fim do namoro com Bárbara Parada, Francisco Monteiro tem "encontro" com Marcia Soares: e não faltaram as indiretas

Após fim do namoro com Bárbara Parada, Francisco Monteiro tem "encontro" com Marcia Soares: e não faltaram as indiretas

Ontem às 19:30
Discussão explode na casa! Liliana perde o controlo com Pedro e acaba em lágrimas: «Mentiroso do caraças! És um falso»

Discussão explode na casa! Liliana perde o controlo com Pedro e acaba em lágrimas: «Mentiroso do caraças! És um falso»

Ontem às 18:49
Guerra aberta no casal: A opinião de Bruno Savate que mete Pedro e Marisa em lados opostos

Guerra aberta no casal: A opinião de Bruno Savate que mete Pedro e Marisa em lados opostos

Ontem às 17:56
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

Ontem às 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez, 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

25 dez, 13:00
Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

23 dez, 21:31
Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»
04:33

Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»

23 dez, 11:25
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

A ferver! Zé usa frase impactante de Cristina Ferreira como indireta para Liliana: «Fecha-se a porta...»

A ferver! Zé usa frase impactante de Cristina Ferreira como indireta para Liliana: «Fecha-se a porta...»

Ontem às 21:40
Após fim do namoro com Bárbara Parada, Francisco Monteiro tem "encontro" com Marcia Soares: e não faltaram as indiretas

Após fim do namoro com Bárbara Parada, Francisco Monteiro tem "encontro" com Marcia Soares: e não faltaram as indiretas

Ontem às 19:30
Guerra aberta no casal: A opinião de Bruno Savate que mete Pedro e Marisa em lados opostos

Guerra aberta no casal: A opinião de Bruno Savate que mete Pedro e Marisa em lados opostos

Ontem às 17:56
Novo capítulo em 2026: Alice Alves revela como vai celebrar a passagem de ano após separação

Novo capítulo em 2026: Alice Alves revela como vai celebrar a passagem de ano após separação

Ontem às 17:21
Mãe de Pedro faz esclarecimento público após polémica com família de Marisa: «Não houve visitas proibidas...»

Mãe de Pedro faz esclarecimento público após polémica com família de Marisa: «Não houve visitas proibidas...»

Ontem às 15:55
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Inês Morais revela episódio privado com João Ricardo e levanta rumores de romance

Inês Morais revela episódio privado com João Ricardo e levanta rumores de romance

26 dez, 18:47
«Um amor incondicional»: Joana Diniz revela o motivo que a levou a passar o Natal ao lado de ex-concorrente

«Um amor incondicional»: Joana Diniz revela o motivo que a levou a passar o Natal ao lado de ex-concorrente

26 dez, 16:42
Daniela Santos faz desabafo raro que envolve o pai do filho: «Não foi esse o desfecho...»

Daniela Santos faz desabafo raro que envolve o pai do filho: «Não foi esse o desfecho...»

26 dez, 16:23
Gravidez à vista? O detalhe do Natal de Bruna Gomes que levanta suspeitas

Gravidez à vista? O detalhe do Natal de Bruna Gomes que levanta suspeitas

26 dez, 13:06
Liliana admite mágoa em relação a Pedro: «Não se soube meter no meu lugar»
05:10

Liliana admite mágoa em relação a Pedro: «Não se soube meter no meu lugar»

26 dez, 12:33
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Ex-concorrente do "Big Brother" morre após várias paragens cardíacas

Ex-concorrente do "Big Brother" morre após várias paragens cardíacas

29 dez, 21:30
Natal de Catarina Esparteiro marcado por tragédia na família: "Faleceu num acidente de viação"

Natal de Catarina Esparteiro marcado por tragédia na família: "Faleceu num acidente de viação"

29 dez, 15:58
Já viu com quem jantou Kasha? A promessa cumpriu-se!

Já viu com quem jantou Kasha? A promessa cumpriu-se!

29 dez, 15:21
Alvo de "muitas ameaças", Cândido Pereira abre o jogo: "Se eu estava à espera? Não"

Alvo de "muitas ameaças", Cândido Pereira abre o jogo: "Se eu estava à espera? Não"

29 dez, 14:10
Maria Botelho Moniz revela planos para passagem de ano: "Vou estar no meu cantinho"

Maria Botelho Moniz revela planos para passagem de ano: "Vou estar no meu cantinho"

29 dez, 08:12
Ver Mais Outros Sites