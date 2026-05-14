Liliana "afunda" no ranking de Popularidade do Desafio Final. Conheça as novidades

O mais recente ranking de popularidade do Secret Story – Desafio Final foi divulgado esta quinta-feira através do Instagram oficial do programa e voltou a dar que falar entre os fãs do reality show da TVI.
Na liderança mantém-se João Ricardo, que volta a conquistar o primeiro lugar da tabela, repetindo o resultado da semana passada. O concorrente reúne atualmente 73% de aprovação, contra apenas 27% de reprovação, consolidando-se como um dos favoritos do público nesta fase do jogo.
Logo atrás surge Pedro Jorge, que ocupa a segunda posição do ranking, reforçando também a sua popularidade junto dos espectadores. O pódio fica completo com Sara, que aparece em terceiro lugar e continua a somar apoio nas votações online.
Se no topo da tabela há estabilidade, o mesmo não se pode dizer da parte inferior do ranking. Liliana afundou para o último lugar da classificação. A concorrente regista apenas 22% de aprovação e uns expressivos 78% de reprovação, tornando-se atualmente a menos popular entre os seguidores do programa.
Também Marisa Susana e Leandro surgem entre os concorrentes menos acarinhados pelo público, ocupando os últimos lugares da tabela divulgada nas redes sociais.
Veja o ranking completo:
1º João Ricardo
2º Pedro Jorge
3º Sara
4º Flávia
5º Ricardo João
6º Catarina
7º Afonso
8º Ana
9º Bruno
10º Luzia
11º Daniela
12º Leandro
13º Marisa Susana
14º Liliana