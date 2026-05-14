Liliana "afunda" no ranking de Popularidade do Desafio Final. Conheça as novidades

O mais recente ranking de popularidade do Secret Story – Desafio Final foi divulgado esta quinta-feira através do Instagram oficial do programa e voltou a dar que falar entre os fãs do reality show da TVI.

Na liderança mantém-se João Ricardo, que volta a conquistar o primeiro lugar da tabela, repetindo o resultado da semana passada. O concorrente reúne atualmente 73% de aprovação, contra apenas 27% de reprovação, consolidando-se como um dos favoritos do público nesta fase do jogo.

Logo atrás surge Pedro Jorge, que ocupa a segunda posição do ranking, reforçando também a sua popularidade junto dos espectadores. O pódio fica completo com Sara, que aparece em terceiro lugar e continua a somar apoio nas votações online.

Se no topo da tabela há estabilidade, o mesmo não se pode dizer da parte inferior do ranking. Liliana afundou para o último lugar da classificação. A concorrente regista apenas 22% de aprovação e uns expressivos 78% de reprovação, tornando-se atualmente a menos popular entre os seguidores do programa.

Também Marisa Susana e Leandro surgem entre os concorrentes menos acarinhados pelo público, ocupando os últimos lugares da tabela divulgada nas redes sociais.

Veja o ranking completo:

1º João Ricardo

2º Pedro Jorge

3º Sara

4º Flávia

5º Ricardo João

6º Catarina

7º Afonso

8º Ana

9º Bruno

10º Luzia

11º Daniela

12º Leandro

13º Marisa Susana

14º Liliana