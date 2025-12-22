Ao Minuto

19:40
Pedro implacável com Marisa: «Não quero conselhos teus» - Big Brother
04:50

Pedro implacável com Marisa: «Não quero conselhos teus»

19:33
Natal na Malveira: Concorrentes apresentam coreografia divertida - Big Brother
03:05

Natal na Malveira: Concorrentes apresentam coreografia divertida

18:51
Marisa alerta adversários: «Eu saio desta porta para fora e...» - Big Brother
05:14

Marisa alerta adversários: «Eu saio desta porta para fora e...»

18:36
A Voz relembra que a Liliana é a primeira finalista do Secret Story, mas ninguém se mostrou entusiasmado - Big Brother
06:31

A Voz relembra que a Liliana é a primeira finalista do Secret Story, mas ninguém se mostrou entusiasmado

18:18
Liliana afirma que Pedro não merece estar no jogo devido às atitudes que tem com a própria mulher - Big Brother
05:51

Liliana afirma que Pedro não merece estar no jogo devido às atitudes que tem com a própria mulher

18:09
Liliana revela plano amoroso que tinha Fábio, mas que não avançou devido à expulsão: «Tinhamos falado em...» - Big Brother
04:04

Liliana revela plano amoroso que tinha Fábio, mas que não avançou devido à expulsão: «Tinhamos falado em...»

17:59
Liliana fica destroçada com a expulsão do namorado e faz uma confissão privada à Voz - Big Brother
04:13

Liliana fica destroçada com a expulsão do namorado e faz uma confissão privada à Voz

17:14
Pedro e Liliana 'perseguem' Leandro, que está amuado - Big Brother
06:52

Pedro e Liliana 'perseguem' Leandro, que está amuado

16:18
Concorrentes recebem presentes de Natal inéditos da Voz. Mas há quem não reaja bem - Big Brother
05:47

Concorrentes recebem presentes de Natal inéditos da Voz. Mas há quem não reaja bem

15:53
Liliana em discussão com Leandro: «É como lidar com uma criança» - Big Brother
07:09

Liliana em discussão com Leandro: «É como lidar com uma criança»

15:34
Assuntos por resolver sobre o fim do noivado? Mãe de Liliana deixa recado à filha: Eis a reação - Big Brother

Assuntos por resolver sobre o fim do noivado? Mãe de Liliana deixa recado à filha: Eis a reação

15:29
Pedro não compreende atitudes de Leandro: «Cheio de confiança» - Big Brother
07:10

Pedro não compreende atitudes de Leandro: «Cheio de confiança»

15:14
Leandro recusa-se a participar em atividade com os colegas e isola-se - Big Brother
10:59

Leandro recusa-se a participar em atividade com os colegas e isola-se

14:49
Voz surpreende concorrentes com desafio que os deixa de boca aberta - Big Brother
01:17

Voz surpreende concorrentes com desafio que os deixa de boca aberta

14:47
Liliana chora agarrada a Leandro e a emoção reina entre os dois - Big Brother
06:35

Liliana chora agarrada a Leandro e a emoção reina entre os dois

14:02
Liliana surpreendida: «Não houve uma única pessoa que ficasse feliz de eu ter o passaporte?» - Big Brother
03:03

Liliana surpreendida: «Não houve uma única pessoa que ficasse feliz de eu ter o passaporte?»

13:50
Fábio tem receio de perder Liliana para Zé? As confissões inéditas do ex-concorrente - Big Brother

Fábio tem receio de perder Liliana para Zé? As confissões inéditas do ex-concorrente

13:40
Alta tensão: Pedro vira costas a Marisa e deixa-a a falar sozinha - Big Brother
01:19

Alta tensão: Pedro vira costas a Marisa e deixa-a a falar sozinha

13:39
Postura de Leandro é alvo de críticas. Liliana tenta saber o que se passa, mas leva resposta ‘torta’ - Big Brother
07:09

Postura de Leandro é alvo de críticas. Liliana tenta saber o que se passa, mas leva resposta ‘torta’

13:25
Fábio descobre traição de alguém próximo após abandonar o Secret Story. E envolve o ex-noivo de Liliana - Big Brother

Fábio descobre traição de alguém próximo após abandonar o Secret Story. E envolve o ex-noivo de Liliana

13:19
Leandro fala sozinho no jardim: «O pior que me podiam fazer (…) O povo está a ver lá fora» - Big Brother
02:45

Leandro fala sozinho no jardim: «O pior que me podiam fazer (…) O povo está a ver lá fora»

13:12
Esta foi a grande vencedora da prova das casas. Mas o prémio deixa todos baralhados - Big Brother
01:36

Esta foi a grande vencedora da prova das casas. Mas o prémio deixa todos baralhados

13:12
Nem numa atividade natalícia há tréguas: Liliana provoca Leandro e este responde à letra - Big Brother
07:29

Nem numa atividade natalícia há tréguas: Liliana provoca Leandro e este responde à letra

13:03
Marisa não contém a emoção ao falar dos filhos. Pedro faz-se de forte, mas ‘quebra’ logo a seguir - Big Brother
05:49

Marisa não contém a emoção ao falar dos filhos. Pedro faz-se de forte, mas ‘quebra’ logo a seguir

12:57
Fora da casa, Fábio entala Pedro e dá declarações polémicas: «Um monstro...» - Big Brother

Fora da casa, Fábio entala Pedro e dá declarações polémicas: «Um monstro...»

Assuntos por resolver sobre o fim do noivado? Mãe de Liliana deixa recado à filha: Eis a reação

  • Secret Story
  • Hoje às 15:34
Assuntos por resolver sobre o fim do noivado? Mãe de Liliana deixa recado à filha: Eis a reação - Big Brother

Num encontro emotivo, mãe de Liliana deixa recado à filha.

A vida de Liliana deu uma volta de 360º dentro da casa mais vigiada do País: terminou o noivado com Zé e começou um novo romance com Fábio. Durante a gala deste domingo, 21 de dezembro, nos breves segundos em que lhe foi permitido encontrar-se com a mãe, a concorrente não conseguiu esconder a emoção e quis pedir desculpa.

Após um abraço intenso e algumas lágrimas, Liliana confessou: «Juro que é muito mais difícil estar aqui dentro. Sabes que eu queria isto (…) Desculpa. Estás desiludida? Diz a verdade.»

A mãe, por sua vez, procurou tranquilizar a filha e aconselhou-a a aproveitar o momento, garantindo:
«Depois falamos, está bem? Aqui dentro não vamos falar mais nada. Olha diverte-te. Sê mais divertida. Falta pouco tempo. Não estejas com muita agressividade. Tu bem sabes.»

Veja aqui o momento:

