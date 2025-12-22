Assuntos por resolver sobre o fim do noivado? Mãe de Liliana deixa recado à filha: Eis a reação

Flores e um anel de diamantes: As imagens completas do tão esperado pedido de namoro de Fábio a Liliana

A vida de Liliana deu uma volta de 360º dentro da casa mais vigiada do País: terminou o noivado com Zé e começou um novo romance com Fábio. Durante a gala deste domingo, 21 de dezembro, nos breves segundos em que lhe foi permitido encontrar-se com a mãe, a concorrente não conseguiu esconder a emoção e quis pedir desculpa.

Após um abraço intenso e algumas lágrimas, Liliana confessou: «Juro que é muito mais difícil estar aqui dentro. Sabes que eu queria isto (…) Desculpa. Estás desiludida? Diz a verdade.»

A mãe, por sua vez, procurou tranquilizar a filha e aconselhou-a a aproveitar o momento, garantindo:

«Depois falamos, está bem? Aqui dentro não vamos falar mais nada. Olha diverte-te. Sê mais divertida. Falta pouco tempo. Não estejas com muita agressividade. Tu bem sabes.»