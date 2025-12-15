Liliana leva Marisa ao limite. Pedro agarra a mulher com um dedo e a Voz é obrigada a intervir

A Cadeira Quente ficou marcada por vários confrontos, com a discussão entre Marisa e Liliana a dominar grande parte da noite e a elevar o tom dentro da Casa.
O momento teve início quando Liliana concordou com a opinião de Fábio, que apontou falta de jogo a Inês. A concorrente explicou que não vê grande dinâmica por parte da colega, enquanto Inês rejeitou essa leitura. Pedro entrou na conversa e afirmou que o jogo de Inês mudou radicalmente, ao contrário do de Liliana, que considera manter-se igual desde a segunda semana. O ambiente tornou-se mais tenso quando o tema passou para a expulsão de Ana. Liliana assumiu que acreditava que Inês sairia e que «o tiro lhe saiu pela culatra», acrescentando que Ana dava mais ao jogo. Pedro reagiu e afirmou que não era a primeira vez que Liliana estava errada, comentário que voltou a acender a discussão.
A troca de argumentos ganhou outra dimensão quando Fábio levantou dúvidas sobre a relação de Marisa e Pedro, referindo atitudes passadas de Pedro que considera desajustadas. Liliana apoiou o namorado e sublinhou que houve comentários inaceitáveis. Marisa respondeu e garantiu que nunca deixou de se expressar por influência de Pedro, salientando que, dentro da Casa, as emoções são levadas ao limite.
O momento que obrigou a Voz a intervir
O momento mais intenso surgiu quando Liliana classificou a relação de Marisa e Pedro como tóxica e voltou a mencionar os filhos do casal. Marisa exaltou-se e deixou claro que não aceita que Liliana volte a falar dos seus filhos. Pedro reforçou essa posição e pediu que esse tema fosse retirado da conversa. Fábio interveio e considerou inaceitável a forma como Pedro falou da mãe dos seus filhos, o que levou Pedro a reagir de forma exaltada.
Pós cadeira quente, Marisa mostra-se indignada
Já no Quarto Azul, Marisa voltou a manifestar incómodo com as palavras de Liliana. A concorrente afirmou que os filhos não têm de ter vergonha de nada e que a sua vida pessoal só a si diz respeito. Pedro foi ainda mais duro e afirmou que Liliana «vai enterrar-se sozinha», defendendo que a concorrente precisa de ter mais noção nas coisas que diz.