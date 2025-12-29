Liliana recebe grande aplauso do público. E o motivo é polémico

O clima de tensão entre Marisa e Pedro voltou a ganhar destaque na casa do Secret Story, numa sequência de acontecimentos que rapidamente se tornou um dos momentos mais comentados da gala. Ciúmes, ressentimentos e questões mal resolvidas continuam a fragilizar a relação, agora exposta mais uma vez perante colegas e público.

O episódio teve início quando Marisa Susana foi distinguida como a melhor concorrente no cumprimento de uma missão. Ausente no momento da revelação, coube a Pedro receber o prémio em seu nome, um gesto que, longe de ser celebrado, acabou por gerar desconforto imediato. A reação de Marisa não passou despercebida, ao afirmar: «Disse para fazer melhor do que ela fez por ele», numa observação que deixou implícita a sua insatisfação.

A crítica não caiu bem a Pedro, que respondeu visivelmente magoado e elevou o tom da conversa. «Ela não me é nada, tu és alguma coisa. E a campanha que fizeste contra mim está lá igual», atirou, acrescentando ainda, com ironia: «Pode ser que ainda vá lá hoje cheirar o perfume dela».

Perante o escalar da troca de acusações, Liliana decidiu intervir e a sua posição foi rapidamente aplaudida fora da casa. «Isto é muito estranho. Ela estar a dizer ‘tu não és um concorrente como os outros’, como se fosse o Zé da esquina. É o teu namorado», comentou, num reparo direto que conquistou o apoio dos colegas.

O momento terminou com uma última farpa lançada por Pedro: «É a rica figura que estás a fazer», encerrando mais um episódio tenso que voltou a evidenciar as fragilidades do casal e a dividir opiniões dentro e fora do jogo.