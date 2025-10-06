O que aconteceu após Liliana terminar o noivado com Zé? O abraço a Fábio e muito mais

Ao Minuto

12:51
Raquel passa-se com Lídia: «Reduz-te à tua insignificância» - Big Brother
01:06

Raquel passa-se com Lídia: «Reduz-te à tua insignificância»

12:48
Na manhã a seguir a ter terminado com Zé, Liliana e Fábio mostram-se inseparáveis- «» - Big Brother
02:52

Na manhã a seguir a ter terminado com Zé, Liliana e Fábio mostram-se inseparáveis- «»

12:41
Revoltada, Lídia confronta Ana Cristina depois de desacato: «Voltas-me a tocar...» - Big Brother
05:07

Revoltada, Lídia confronta Ana Cristina depois de desacato: «Voltas-me a tocar...»

12:38
Cláudio Ramos toma posição sobre o fim do noivado de Liliana: «O que dizem é execrável» - Big Brother

Cláudio Ramos toma posição sobre o fim do noivado de Liliana: «O que dizem é execrável»

12:33
Estalou o verniz! Ana Cristina berra: «Cala-te Lídia!» - Big Brother
07:49

Estalou o verniz! Ana Cristina berra: «Cala-te Lídia!»

12:27
Ana Cristina pica: «Dá-me paciência para aguentar e ter que ver a Lídia» - Big Brother
02:25

Ana Cristina pica: «Dá-me paciência para aguentar e ter que ver a Lídia»

12:26
Lídia passa-se com Ana Cristina: «Estás a brincar comigo!?» - Big Brother
04:19

Lídia passa-se com Ana Cristina: «Estás a brincar comigo!?»

12:18
Aula de pilates acaba em gritaria entre Ana Cristina e Lídia. Veja o que aconteceu - Big Brother
07:27

Aula de pilates acaba em gritaria entre Ana Cristina e Lídia. Veja o que aconteceu

12:10
Cristina Ferreira expõe momento de Liliana e Fábio que escapou às câmaras na gala do Secret Story - Big Brother

Cristina Ferreira expõe momento de Liliana e Fábio que escapou às câmaras na gala do Secret Story

11:40
Beijos sem fim: Vera e Dylan assumem cumplicidade - Big Brother
02:56

Beijos sem fim: Vera e Dylan assumem cumplicidade

11:40
Fim do noivado de Liliana divide a casa e Pedro lança farpa demolidora: «Só se estraga uma casa» - Big Brother
12:34

Fim do noivado de Liliana divide a casa e Pedro lança farpa demolidora: «Só se estraga uma casa»

11:33
Lídia pica Pedro Jorge com a mulher ao lado: «És um pinga amor» - Big Brother
03:31

Lídia pica Pedro Jorge com a mulher ao lado: «És um pinga amor»

11:26
Elogios tecidos a Pedro Jorge obrigam Lídia a intervir - Big Brother
05:48

Elogios tecidos a Pedro Jorge obrigam Lídia a intervir

11:26
Cápsula de café caos na casa. Amigos em rutura - Big Brother
01:06

Cápsula de café caos na casa. Amigos em rutura

11:25
Marisa e Leandro pegam-se por motivo inacreditável: «És arrogante» - Big Brother
04:34

Marisa e Leandro pegam-se por motivo inacreditável: «És arrogante»

11:08
Opiniões divididas: Rui elogia Pedro, mas Liliana critica reações exageradas - Big Brother
01:39

Opiniões divididas: Rui elogia Pedro, mas Liliana critica reações exageradas

11:05
Liliana confronta colegas após insulto e Fábio sai em sua defesa - Big Brother
04:43

Liliana confronta colegas após insulto e Fábio sai em sua defesa

10:59
Liliana reage a insulto de colegas e Ana Cristina não fica calada - Big Brother
04:21

Liliana reage a insulto de colegas e Ana Cristina não fica calada

10:55
Cadeira quente em tensão: Lídia e Pedro em confronto após desentendimentos na casa - Big Brother
07:20

Cadeira quente em tensão: Lídia e Pedro em confronto após desentendimentos na casa

10:51
Ana denuncia Sandro: «Meteu a almofada no rabo da Liliana e as mãos nas...» - Big Brother
01:57

Ana denuncia Sandro: «Meteu a almofada no rabo da Liliana e as mãos nas...»

10:50
Bruna Gomes cria novo segredo para Liliana: «Deixei o meu noivo no palco...» - Big Brother
01:36

Bruna Gomes cria novo segredo para Liliana: «Deixei o meu noivo no palco...»

10:46
A arder. Troca de acusações sem fim entre Ana e Dylan - Big Brother
02:26

A arder. Troca de acusações sem fim entre Ana e Dylan

10:43
Discussão ao rubro: Ana Cristina critica Liliana e tensão explode - Big Brother
02:10

Discussão ao rubro: Ana Cristina critica Liliana e tensão explode

10:40
Sandro revela segredo que escondia dentro da casa - Big Brother
00:53

Sandro revela segredo que escondia dentro da casa

10:40
Ana arrasa Dylan: «Faz tudo para ser falado» - Big Brother
02:49

Ana arrasa Dylan: «Faz tudo para ser falado»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

O que aconteceu após Liliana terminar o noivado com Zé? O abraço a Fábio e muito mais

  • Secret Story
  • Hoje às 09:12
O que aconteceu após Liliana terminar o noivado com Zé? O abraço a Fábio e muito mais - Big Brother

Liliana terminou o noivado com Zé em direto. E logo a seguir, foi filmada num momento íntimo com Fábio

A gala deste domingo do Secret Story ficou marcada pelo fim do noivado de Liliana e Zé. A jovem tomou coragem e foi ao confessionário colocar um ponto final na relação de quatro anos que tinha com Zé. Isto porque admite estar a gostar de Fábio, com quem se tem mostrado muito próxima e íntima desde o início do programa.

Liliana tinha ficado noiva de Zé na gala de estreia do Secret Story e este é o seu segredo. Contudo, a proximidade e intimidade com Fábio acabou a ditar o fim da relação.

Liliana justificou a decisão com o facto de ter sentimentos pelo colega de casa. «Toda a vida fiz tudo pelos outros, mas desta vez tinha de me colocar em primeiro».

Logo após dizer estas palavras, Fábio foi chamado ao confessionário e mostrou o seu apoio à amiga especial. A conversa terminou com um abraço e um novo momento de carinho entre os dois.

Enquanto percorriam o corredor em direção à sala, Liliana e Fábio foram filmados num momento muito íntimo. Depois já na sala, Liliana contou a novidade a todos os colegas e respondeu às críticas que recebeu.

 

Temas: Liliana Noivo Zé Fábio

Mais Vistos

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

29 set, 00:03
Liliana termina noivado com Zé e agarra-se a Fábio. As imagens mais marcantes da noite

Liliana termina noivado com Zé e agarra-se a Fábio. As imagens mais marcantes da noite

Hoje às 09:00
Com apenas 3% dos votos, este concorrente diz adeus à casa mais vigiada do país

Com apenas 3% dos votos, este concorrente diz adeus à casa mais vigiada do país

Hoje às 00:26
A reação de Sandro ao saber que Marisa e Pedro Jorge são um casal
04:42

A reação de Sandro ao saber que Marisa e Pedro Jorge são um casal

Hoje às 00:48
Liliana e Zé: Uma história de amor em imagens (quando ainda não havia Fábio no meio)

Liliana e Zé: Uma história de amor em imagens (quando ainda não havia Fábio no meio)

24 set, 15:34
Ver Mais

Notícias

Cláudio Ramos toma posição sobre o fim do noivado de Liliana: «O que dizem é execrável»

Cláudio Ramos toma posição sobre o fim do noivado de Liliana: «O que dizem é execrável»

Há 44 min
Cristina Ferreira expõe momento de Liliana e Fábio que escapou às câmaras na gala do Secret Story

Cristina Ferreira expõe momento de Liliana e Fábio que escapou às câmaras na gala do Secret Story

Há 1h e 12min
Catarina Miranda lança bicada à Ex-namorada de Afonso após ser pedida em namoro

Catarina Miranda lança bicada à Ex-namorada de Afonso após ser pedida em namoro

Há 2h e 55min
O que aconteceu após Liliana terminar o noivado com Zé? O abraço a Fábio e muito mais

O que aconteceu após Liliana terminar o noivado com Zé? O abraço a Fábio e muito mais

Hoje às 09:12
Noivo Zé esclarece reação da família de Liliana ao fim do noivado

Noivo Zé esclarece reação da família de Liliana ao fim do noivado

Hoje às 09:05
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Surpresa! Em estúdio, Diogo Alexandre revela os seus favoritos
01:12

Surpresa! Em estúdio, Diogo Alexandre revela os seus favoritos

Hoje às 00:53
Liliana apanha desilusão e chora ao saber que será ou Fábio ou Sandro a sair do Secret Story
10:30

Liliana apanha desilusão e chora ao saber que será ou Fábio ou Sandro a sair do Secret Story

Hoje às 00:17
Exclusivo: Afonso Leitão revela o que teve de fazer para esconder pedido de namoro em direto de Catarina Miranda

Exclusivo: Afonso Leitão revela o que teve de fazer para esconder pedido de namoro em direto de Catarina Miranda

4 out, 20:26
Foi pedida em namoro, mas já pensa é no casamento. Catarina Miranda abre o coração após surpresa de Afonso Leitão

Foi pedida em namoro, mas já pensa é no casamento. Catarina Miranda abre o coração após surpresa de Afonso Leitão

4 out, 20:19
Exclusivo: Ainda em choque, Catarina Miranda dá a primeira entrevista após ser pedida em namoro

Exclusivo: Ainda em choque, Catarina Miranda dá a primeira entrevista após ser pedida em namoro

4 out, 20:16
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Catarina Miranda lança bicada à Ex-namorada de Afonso após ser pedida em namoro

Catarina Miranda lança bicada à Ex-namorada de Afonso após ser pedida em namoro

Há 2h e 55min
Noivo Zé esclarece reação da família de Liliana ao fim do noivado

Noivo Zé esclarece reação da família de Liliana ao fim do noivado

Hoje às 09:05
Noivo Zé fala após Liliana terminar namoro em direto. «Jamais se põe no meu lugar…»

Noivo Zé fala após Liliana terminar namoro em direto. «Jamais se põe no meu lugar…»

Hoje às 08:35
De aliados no Big Brother ao amor que venceu todas as dúvidas: A história de Catarina Miranda e Afonso Leitão

De aliados no Big Brother ao amor que venceu todas as dúvidas: A história de Catarina Miranda e Afonso Leitão

4 out, 21:25
Catarina Miranda quebra tradição e usa anel de namoro em dedo inesperado

Catarina Miranda quebra tradição e usa anel de namoro em dedo inesperado

4 out, 21:01
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável
04:42

Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável

Hoje às 00:47
Votações encerradas! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story
03:04

Votações encerradas! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story

Hoje às 00:08
Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa
03:49

Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa

3 out, 09:59
«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro
02:17

«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro

1 out, 12:13
Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»
02:28

Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»

29 set, 08:15
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Catarina Miranda manda alfinetada... e mostra presente de Afonso Leitão ao detalhe!

Catarina Miranda manda alfinetada... e mostra presente de Afonso Leitão ao detalhe!

Ontem às 19:06
Após pedido de namoro, Catarina Miranda lança farpas a Jéssica Vieira: "O Afonso portou-se como um senhor"

Após pedido de namoro, Catarina Miranda lança farpas a Jéssica Vieira: "O Afonso portou-se como um senhor"

Ontem às 18:00
Jéssica Vieira responde à letra a farpa sobre pedido de namoro: "Ganhar noção"

Jéssica Vieira responde à letra a farpa sobre pedido de namoro: "Ganhar noção"

Ontem às 15:50
Alvo de crítica que envolve a mãe, Jéssica Vieira não fica calada: "Obrigada pela preocupação"

Alvo de crítica que envolve a mãe, Jéssica Vieira não fica calada: "Obrigada pela preocupação"

Ontem às 15:27
Tatiana e Ruben Boa Nova anunciam nome do segundo filho... após "muita discórdia e muitas opções"!

Tatiana e Ruben Boa Nova anunciam nome do segundo filho... após "muita discórdia e muitas opções"!

Ontem às 13:48
Ver Mais Outros Sites