Telefonema de Zé, noivo de Liliana, gela o estúdio do Secret Story: «Esta é a namorada que me dá esperança»

Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story

Liliana tem estado no olho do furacão. A concorrente do Secret Story 9 foi pedida em casamento pelo namorado, Zé, em plena gala de estreia, mas está cada vez mais próxima de Fábio e essa proximidade tem gerado muitas críticas.

Na gala deste domingo, 21 de setembro, Cristina Ferreira confrontou Liliana com essa mesma relação com Fábio. A jovem, de 23 anos, deixou claro que «não tem interesse» no colega de casa e que vai inclusive afastar-se para que os sentimentos não sejam confundidos. Deixou ainda bem claro que «ama» o noivo e que compreende que este não esteja contente com aquilo que tem visto.

Depois desta conversa, a apresentadora falou ao telefone com o noivo Zé, em direto. «O Zé tem sido de uma generosidade incrível para conosco. Está sempre disponível para tudo e para dar o corpo às balas. Como é que está hoje?», questionou Cristina.

«Não é fácil ver um rapaz a aproximar-se assim tanto da minha namorada e vê-lo a tratá-la já como posse sua, percebe?», adiantou Zé, de voz trémula.

«Tem medo, Zé?»: Cristina Ferreira faz a pergunta mais difícil ao noivo de Liliana

Cristina Ferreira quis perceber se o noivo de Liliana sente que é Fábio quem faz mais investidas, ou se a própria namorada. «Acho que é mais do Fábio, também há uma proximidade dela, mas até ver, vou acreditar sempre nela e acho que é pela amizade. Mas é o Fábio que se aproxima mais dela, que pica, que manda boquinhas. Lá está, é sempre ele que a abraça...», respondeu, sem hesitar.

«Mas o Zé diz 'até ver'. Tem medo, Zé?», perguntou a anfitriã do reality show da TVI. «Eu não tenho medo. Mas ver isto na televisão, estou aqui num sentimento de impotência porque não posso fazer nada. Claro que a pessoa desconfia sempre, mas eu confio muito na minha namorada. Estamos juntos há muito tempo. Esta namorada que eu vi agora a falar consigo, é essa namorada que conheço e que me dá esperança», retorquiu Zé.

Na mesma conversa, Cristina Ferreira perguntou ao jovem nortenho o que diria à namorada caso pudesse contactar com ela. «Diria que a amo muito. Acho que seria um momento difícil, era um momento em que iria abraçá-la, acho que íamos chorar os dois. As saudades já são muitas, passou uma semana... e talvez diria, sim, vou ser sincero, para se afastar um pouco do Fábio. Eu sei que isto é jogo e ela está no direito de o fazer», garantiu.

«Aquilo que queria mesmo era que ela se afastasse?», questionou Cristina. «Não é só isso, é também pelo sentimento que tenho. É sempre impossível confiar a 100%... No que puder, eu vou estar cá para defender a minha namorada», findou Zé.

