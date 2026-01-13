Liliana muda de visual e quase fica irreconhecível

Ao Minuto

Leomarte sobre ex-concorrente do “Secret Story”: “Não quero esse fantasma na minha vida” - Big Brother
Leomarte sobre ex-concorrente do “Secret Story”: “Não quero esse fantasma na minha vida”

Leomarte e Diogo Alexandre reagem à morte de Maycon Douglas - Big Brother
Leomarte e Diogo Alexandre reagem à morte de Maycon Douglas

“Luto não é espetáculo”. Leomarte e Diogo Alexandre explicam por que não se pronunciaram sobre a morte de Maycon Douglas - Big Brother
“Luto não é espetáculo”. Leomarte e Diogo Alexandre explicam por que não se pronunciaram sobre a morte de Maycon Douglas

Depois de polémica, Leomarte chama Daniela Santo de “emplastra” e afirma: “Tenho medo” - Big Brother
Depois de polémica, Leomarte chama Daniela Santo de “emplastra” e afirma: “Tenho medo”

Leomarte avança morte de familiar de ex-concorrente do “Secret Story” - Big Brother
Leomarte avança morte de familiar de ex-concorrente do “Secret Story”

Cláudio Ramos questiona Diogo Alexandre sobre o prémio do “Secret Story”: “Já gastaste o dinheiro todo?” - Big Brother
Cláudio Ramos questiona Diogo Alexandre sobre o prémio do “Secret Story”: “Já gastaste o dinheiro todo?”

Leomarte surge ao lado de ex-concorrente e revela comentários: “São um casal lindo” - Big Brother
Leomarte surge ao lado de ex-concorrente e revela comentários: “São um casal lindo”

Ainda há provocações e ciúmes? Saiba como está o amor de Pedro e Marisa após a grande vitória - Big Brother
Ainda há provocações e ciúmes? Saiba como está o amor de Pedro e Marisa após a grande vitória

Como era a vida de Pedro e de Marisa antes de entrarem no Secret Story? Eles contam tudo - Big Brother
Como era a vida de Pedro e de Marisa antes de entrarem no Secret Story? Eles contam tudo

Espreite o álbum de fotografias privado de Pedro e Marisa - Big Brother
Espreite o álbum de fotografias privado de Pedro e Marisa

Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho” - Big Brother
Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho”

Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem” - Big Brother
Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem”

Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever” - Big Brother
Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever”

Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa” - Big Brother
Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa”

Repórter da TVI avança: “Pode estar o corpo de Maycon dentro da bagageira deste carro” - Big Brother
Repórter da TVI avança: “Pode estar o corpo de Maycon dentro da bagageira deste carro”

Novo dado na investigação do desaparecimento de Maycon Douglas surge: “Foi enviada uma mensagem do telemóvel de Maycon” - Big Brother
Novo dado na investigação do desaparecimento de Maycon Douglas surge: “Foi enviada uma mensagem do telemóvel de Maycon”

Uma semana após vencer o “Secret Story 9”, Pedro admite sentir-se frágil: "Estou ansioso” - Big Brother
Uma semana após vencer o “Secret Story 9”, Pedro admite sentir-se frágil: "Estou ansioso”

Marisa revela perguntas insólitas da filha depois da saída dos pais do “Secret Story 9” - Big Brother
Marisa revela perguntas insólitas da filha depois da saída dos pais do “Secret Story 9”

Em direto, Marisa desaba em lágrimas ao recordar atitude de pai de Pedro - Big Brother
Em direto, Marisa desaba em lágrimas ao recordar atitude de pai de Pedro

Marisa confessa com quem mantém ligação do “Secret Story 9” - Big Brother
Marisa confessa com quem mantém ligação do “Secret Story 9”

Marisa revela se já conversou com Leandro: “Fica prometido” - Big Brother
Marisa revela se já conversou com Leandro: “Fica prometido”

Marisa explica como está a relação entre a sua família e a de Pedro - Big Brother
Marisa explica como está a relação entre a sua família e a de Pedro

Cristina Ferreira para Marisa: “É a única vez que eu vejo a mãe do Pedro contra ti” - Big Brother
Cristina Ferreira para Marisa: “É a única vez que eu vejo a mãe do Pedro contra ti”

Em direto, Marisa pede desculpa por episódio polémico no “Secret Story 9” - Big Brother
Em direto, Marisa pede desculpa por episódio polémico no “Secret Story 9”

Cristina Ferreira questiona Marisa sobre reaproximação à família: “Mudou alguma coisa ou não?” - Big Brother
Cristina Ferreira questiona Marisa sobre reaproximação à família: “Mudou alguma coisa ou não?”

Liliana muda de visual e quase fica irreconhecível

  • Secret Story
  • Há 3h e 17min
Liliana muda de visual e quase fica irreconhecível - Big Brother
Liliana

Dias depois do fim do Secret Story, Liliana submeteu-se a uma mudança de visual. A finalista já não está igual

Ano novo, vida nova. Liliana, finalista do último Secret Story, submeteu-se a uma mudança de visual e está muito diferente. A namorada de Flávio iluminou os seus longos cabelos escuros e colocou extensões. O resultado final foi publicado nas redes sociais e originou vários elogios. «Ficou incrível», lê-se nos comentários da fotografia que mostra a ‘nova’ Liliana.

 

Liliana ficou em terceiro lugar na final do Secret Story 9. Fora da casa, a jovem está empenhada em fortalecer a sua relação com Fábio, tanto que fez uma tatuagem em conjunto com o namorado.

O casal fez tatuagens com as iniciais de ambos (F e L) e ainda os números «224», que têm um forte significado por detrás. Liliana fez questão de explicar esse mesmo código, através de um vídeo partilhado nas redes sociais.

«O 224 significa ‘two day’ (hoje), ‘two morrow’ (amanhã) e ‘four ever’ (para sempre)», começou por dizer a jovem de Lousada. «Não fizemos esta tatuagem por acaso. Fizemo-la por tudo o que vivemos dentro do jogo. Só nós sabemos o que sentimos, o que doeu, o que fortaleceu», acrescentou.

«É por isso que queremos fazer de tudo para dar certo. É muito mais do que uma tatuagem. É história, é coragem, é escolha, é amor», findou o casal.

Pode ver tudo aqui:

Temas: Liliana Novo visual

