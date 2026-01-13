Liliana muda de visual e quase fica irreconhecível

Ano novo, vida nova. Liliana, finalista do último Secret Story, submeteu-se a uma mudança de visual e está muito diferente. A namorada de Flávio iluminou os seus longos cabelos escuros e colocou extensões. O resultado final foi publicado nas redes sociais e originou vários elogios. «Ficou incrível», lê-se nos comentários da fotografia que mostra a ‘nova’ Liliana.

Liliana ficou em terceiro lugar na final do Secret Story 9. Fora da casa, a jovem está empenhada em fortalecer a sua relação com Fábio, tanto que fez uma tatuagem em conjunto com o namorado.

O casal fez tatuagens com as iniciais de ambos (F e L) e ainda os números «224», que têm um forte significado por detrás. Liliana fez questão de explicar esse mesmo código, através de um vídeo partilhado nas redes sociais.

«O 224 significa ‘two day’ (hoje), ‘two morrow’ (amanhã) e ‘four ever’ (para sempre)», começou por dizer a jovem de Lousada. «Não fizemos esta tatuagem por acaso. Fizemo-la por tudo o que vivemos dentro do jogo. Só nós sabemos o que sentimos, o que doeu, o que fortaleceu», acrescentou.

«É por isso que queremos fazer de tudo para dar certo. É muito mais do que uma tatuagem. É história, é coragem, é escolha, é amor», findou o casal.