Gala de estreia do Secret Story começa com pedido de casamento inédito e surpreendente

Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos

Bateu com o nariz na porta! Voz nega a entrada a concorrente que tinha acabado de ficar noivo

Já está no ar a nova edição do Secret Story – Casa dos Segredos, com Cristina Ferreira aos comandos. E não podia começar de forma mais surpreendente e inédita, com um pedido de casamento em direto para todos verem.

Os protagonistas deste momento surpreendente são Liliana e Zé Pedro, um casal que vive assim um momento marcante da sua história de amor, com um pedido de casamento numa gala de estreia de um Reality-show, em direto para milhares de pessoas.

Mas como nem tudo são rosas, Zé acabou por ficar à porta e só Liliana vai entrar na casa mais vigiada do País, por decisão da soberana Voz.

Recorde-se que na sexta edição da Casa dos Segredos aconteceu um episódio parecido. Bruno e Christine casaram na gala de estreia e foi esse o segredo que levaram para dentro da casa mais vigiada do País.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja cada um dos concorrentes do novo Secret Story.

VEJA TAMBÉM: Conheça todos os segredos bombásticos do novo Secret Story