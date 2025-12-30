Discussão explode na casa! Liliana perde o controlo com Pedro e acaba em lágrimas: «Mentiroso do caraças! És um falso»

Foi um momento de pura tensão dentro da casa do Secret Story 9. Durante uma dinâmica em que os finalistas tinham de associar títulos uns aos outros, Marisa atribuiu a Liliana a distinção de “Miss Incoerência: muda de opinião mais rápido do que a Voz muda de tom”. A concorrente não gostou e o ambiente aqueceu de imediato.

Se a situação já estava tensa, ficou ainda pior quando Pedro entrou na conversa e trouxe à baila o tema mais sensível de Liliana: o noivado terminado com Zé. A concorrente perdeu a paciência e explodiu em lágrimas e gritos: «Hoje não estou bem disposta, vou-me passar! Mentiroso do caraças! És um falso do caraças! Eras a pessoa com menos moral para falar».

Pedro respondeu na mesma moeda, elevando ainda mais o nível do confronto e deixando a casa em choque: «Meteste-te logo debaixo dos lençóis com um homem (…) Não tens respeito pelas pessoas que deixaste lá fora (…) Não vales o chão que pisas!»

O clima tornou-se insustentável e Pedro acabou por se afastar, enquanto Liliana, em claro sofrimento emocional, não conseguiu evitar o choro.

O momento marcou a casa e mostra que, a poucos dias do fim do jogo, as emoções estão ao rubro e qualquer palavra pode deitar tudo a perder. Quem terá razão?

Veja o momento aqui:

A decisão está nas suas mãos! Vote já no seu concorrente favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas :

INÊS - 761 20 20 10

LILIANA - 761 20 20 14

MARISA - 761 20 20 16

PEDRO - 761 20 20 18

Veja aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 9