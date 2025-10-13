Ao Minuto

Cadeira Quente 'em chamas': Dylan levanta-se e desafia Pedro Jorge em frente a toda a casa - Big Brother

«Tu não falas para homens como falaste para ela »: Liliana acusa Pedro Jorge - Big Brother

«Tu não falas para homens como falaste para ela »: Liliana acusa Pedro Jorge

  • Secret Story
  • Hoje às 17:10
«Tu não falas para homens como falaste para ela »: Liliana acusa Pedro Jorge - Big Brother

Momento tenso na “Cadeira Quente” deixa concorrentes em confronto direto e o público em choque.

A noite de domingo, 12 de outubro, foi marcada por uma das cadeiras quentes mais intensas da atual edição do Secret Story 9. Depois de Dylan ter enfrentado Pedro Jorge em direto, o ambiente aqueceu e acabou por envolver outros concorrentes, culminando num confronto aceso entre Liliana e Pedro Jorge.

Após a troca de palavras entre os dois homens, Liliana dirigiu-se a Pedro Jorge, visivelmente exaltada: «Não vais falar aqui com mulheres da mesma forma...»

A concorrente não se ficou por aí e reforçou a sua posição, acusando Pedro Jorge de ter uma postura diferente perante homens e mulheres dentro da casa: «Tu não falas para homens como falaste para ela. Não vais falar aqui com mulheres, da mesma forma que falaste para mim e para a Lídia. Percebes? Porque para o Dylan não falas assim, não falas para o Bruno assim, pois, ficas com medo.»

Visivelmente alterada, Liliana prosseguiu a sua crítica, denunciando o que considera ser uma atitude de desrespeito e superioridade masculina por parte do concorrente: «Para as mulheres, vês se calhar que somos mais frágeis, mais fracas e falas assim, de peito cheio, que é o que andas aqui a fazer.»

A discussão subiu ainda mais de tom quando Pedro Jorge respondeu à colega, recordando uma troca de palavras anterior: «Disseste para eu me ir tratar, para ir tomar comprimidos para me acalmar, está caladinha.»

Perante a resposta, Liliana levantou-se do sofá para se fazer ouvir, tentando chamar a atenção de Pedro Jorge sobre a forma como este lhe dirigiu a palavra. A tensão foi evidente, e o clima dentro da casa tornou-se explosivo, com vários concorrentes a intervir para acalmar os ânimos.

O momento rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados da noite nas redes sociais, com fãs a dividirem opiniões entre apoio a Liliana e críticas à forma como a discussão evoluiu.

 

