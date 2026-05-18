Tudo aconteceu em segundos. Liliana descontrola-se com Pedro Jorge colegas correm para a agarrar: «És um porco»

A noite deste domingo ficou marcada por um dos momentos mais explosivos desta edição do reality show da TVI. Tudo aconteceu durante a Cadeira Quente, quando Pedro Jorge fez um comentário sobre Liliana que levou a concorrente ao limite. E quase que deu para o torto.

Durante uma discussão sobre próximidades, Pedro afirmou: «A Liliana é a primeira a brincar à noite, a mandar sorrizinhos e a querer brincar comigo», afirmou o concorrente.

As palavras caíram muito mal à colega, que reagiu de imediato e perdeu completamente as estribeiras. Visivelmente transtornada e em lágrimas, Liliana levantou-se e dirigiu-se a Pedro Jorge aos gritos: «Tu és da pior raça», disparou.

A tensão subiu rapidamente de tom e a concorrente acabou mesmo por tentar atirar-se ao rival, obrigando Bruno Simão e João Ricardo a intervirem para os separar. E até a Voz teve de pedir calma.

No meio da discussão, Liliana acusou ainda Pedro Jorge e a companheira de lhe terem conotado como «galdéria» após a polémica da edição em que participaram: «Foste tu e a tua mulher (...) Foi este gajo que me deu o nome de galdéria. Eu não admito! Tu és porco!», gritou.

O ambiente tornou-se tão intenso que até a Voz foi obrigada a interromper o confronto para tentar acalmar a concorrente: «Liliana, oiça a minha voz», ouviu-se durante o momento de tensão. O anfitrião da Casa acabou por explicar à concorrente que o comentário de Pedro Jorge não foi tecido com a intenção que a concorrente pensou.