Liliana carrega no botão segredos para Pedro e Marisa. E o que se segue deixa todos sem palavras

Liliana protagonizou um momento memorável na noite desta sexta-feira, 5 de dezembro. A concorrente do Secret Story 9 carregou no botão dos segredos para tentar desvendar o segredo de Marisa e Pedro e o que se seguiu não deixou ninguém indiferente.

Liliana disse pensar que o segredo dos dois era em conjunto: «Somos irmãos». Tudo poderia ser normal, não fosse a Voz ter dado uma pista, horas antes, de que ainda estavam três segredos por descobrir, o que significa que o segredo dos dois nunca poderia ser comum, mas sim individual, restando apenas esses dois e o de Ana.

Mesmo com essa informação a concorrente - que recebeu um buzz grátis - decidiu arriscar e apostar nessa teoria para «a descartar», o que valeu fortes gargalhadas da parte dos concorrentes e da Voz, que brincou com ela por diversas vezes.

Claro que no fim, como já todos esperavam pelas dicas da Voz, Liliana não acertou no segredo. Mas o momento fica para a história como um dos mais hilariantes desta edição.

