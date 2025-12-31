Ao Minuto

17:43
Finalistas fazem campanha eleitoral para ganhar: e o momento é de ir às lágrimas! - Big Brother
02:57

Finalistas fazem campanha eleitoral para ganhar: e o momento é de ir às lágrimas!

17:35
«Palavras de calibre tão baixo»: Fábio implacável após discussão de Liliana e Pedro sobre o ex-noivo Zé - Big Brother
01:41

«Palavras de calibre tão baixo»: Fábio implacável após discussão de Liliana e Pedro sobre o ex-noivo Zé

15:25
O pedido de casamento mais estranho de sempre? Os sinais que Zé pode ter ignorado e que revelam tudo sobre Liliana - Big Brother

O pedido de casamento mais estranho de sempre? Os sinais que Zé pode ter ignorado e que revelam tudo sobre Liliana

13:35
Voz não perdoa e manda boca a Liliana por causa de Zé: «Para sempre é muito tempo» - Big Brother

Voz não perdoa e manda boca a Liliana por causa de Zé: «Para sempre é muito tempo»

10:47
«Fui pedida em namoro ao som dessa música»: Liliana recorda ex namorado e lança uma farpa - Big Brother
01:18

«Fui pedida em namoro ao som dessa música»: Liliana recorda ex namorado e lança uma farpa

10:34
Massagens e carinho pela manhã: Marisa e Pedro começam o dia em clima romântico - Big Brother
01:51

Massagens e carinho pela manhã: Marisa e Pedro começam o dia em clima romântico

10:25
Última manhã na casa. Entre preparativos, os concorrentes mostram-se nostálgicos - Big Brother
02:22

Última manhã na casa. Entre preparativos, os concorrentes mostram-se nostálgicos

02:04
A grande entrada de Leandro. Os concorrentes comentam cada pormenor - Big Brother
04:07

A grande entrada de Leandro. Os concorrentes comentam cada pormenor

01:58
Inédito. Concorrentes recordam a entrada de Fábio, Liliana e Vera - Big Brother
01:27

Inédito. Concorrentes recordam a entrada de Fábio, Liliana e Vera

01:55
«Era preferível ter entrado o Miguel»: As duras palavras de Pedro em relação a Raquel - Big Brother
01:17

«Era preferível ter entrado o Miguel»: As duras palavras de Pedro em relação a Raquel

01:40
Inês assiste à entrada de Dylan: «É tão lindo» - Big Brother
04:29

Inês assiste à entrada de Dylan: «É tão lindo»

01:39
Inês sobre o momento mais marcante da sua participação: «Não era algo que eu queria, de todo» - Big Brother
02:12

Inês sobre o momento mais marcante da sua participação: «Não era algo que eu queria, de todo»

01:28
Liliana e Pedro envolvem-se numa forte discussão e a concorrente acaba a chorar baba e ranho: «Es muito baixo» - Big Brother
03:37

Liliana e Pedro envolvem-se numa forte discussão e a concorrente acaba a chorar baba e ranho: «Es muito baixo»

01:23
Hilariante. Concorrentes respondem a perguntas de cultura geral e as respostas são épicas - Big Brother
03:14

Hilariante. Concorrentes respondem a perguntas de cultura geral e as respostas são épicas

01:10
Inês teme o destino do seu dinheiro e a reviravolta é surpreendente: «Eu não me ia ficar a sentir bem» - Big Brother
06:02

Inês teme o destino do seu dinheiro e a reviravolta é surpreendente: «Eu não me ia ficar a sentir bem»

00:59
Quem é o merecedor do dinheiro da Inês? Implacáveis, os concorrentes não chegam a nenhum consenso - Big Brother
04:12

Quem é o merecedor do dinheiro da Inês? Implacáveis, os concorrentes não chegam a nenhum consenso

00:36
Pedro e Marisa de costas voltadas: «O problema não está em mim, está nela» - Big Brother
05:40

Pedro e Marisa de costas voltadas: «O problema não está em mim, está nela»

00:31
A ferver. No Extra, Bruna e Teresa protagonizam uma forte troca de ideias: «O teu jogo foi estar colada a um grupo» - Big Brother
02:21

A ferver. No Extra, Bruna e Teresa protagonizam uma forte troca de ideias: «O teu jogo foi estar colada a um grupo»

00:22
Liliana sobre o momento mais marcante da sua participação: «Não estava de todo a contar que isso pudesse acontecer» - Big Brother
02:14

Liliana sobre o momento mais marcante da sua participação: «Não estava de todo a contar que isso pudesse acontecer»

00:14
«Amanhã estará comigo no Dois às Dez»: Em choque, concorrentes reagem à Gala de Estreia - Big Brother
01:37

«Amanhã estará comigo no Dois às Dez»: Em choque, concorrentes reagem à Gala de Estreia

00:07
Chegou o momento mais esperado! Os concorrentes assistem ao pedido de casamento de Liliana - Big Brother
08:45

Chegou o momento mais esperado! Os concorrentes assistem ao pedido de casamento de Liliana

00:00
Pedro desabafa sozinho no jardim e Liliana e Inês cortam na casaca do casal: «O que eu dava para ter aqui...» - Big Brother
04:29

Pedro desabafa sozinho no jardim e Liliana e Inês cortam na casaca do casal: «O que eu dava para ter aqui...»

23:34
«Mostrou que veio para ganhar, por si, pela família»: Estas foram as palavras da Voz para o Pedro - Big Brother
02:58

«Mostrou que veio para ganhar, por si, pela família»: Estas foram as palavras da Voz para o Pedro

23:31
«Num momento bonito mostrou que jogar também é dar»: Estas foram as palavras da Voz para a Inês - Big Brother
02:44

«Num momento bonito mostrou que jogar também é dar»: Estas foram as palavras da Voz para a Inês

23:28
«Foi mãe, foi amiga, foi confidente»: Estas foram as palavras da Voz para a Marisa - Big Brother
03:19

«Foi mãe, foi amiga, foi confidente»: Estas foram as palavras da Voz para a Marisa

Os finalistas do Secret Story 9, ao verem o pedido de casamento de Liliana, apontam uma série de sinais que indicavam que a relação com Zé não estava bem.

Inês, Marisa e Pedro, mostraram-se muito atentos a todos os pormenores do pedido de casamento de Liliana, e não guardaram os comentários para si. Inês começa por fazer alusão a uma resposta que Liliana dá a Zé na VT de apresentação: «O teu sim sim, Liliana...», fazendo parecer que a colega estava a despachar o ex noivo. 

No final da VT, a Voz diz o seguinte: «Para sempre é muito tempo, cá estarei para confirmar». Após ouvir isto, Marisa retira uma conclusão muito séria: «Eu acho que quando a voz disse aquilo já estava a prever o que fosse acontecer». Marisa não se deixou ficar por ali, e ao ver a entrada do ex casal no estúdio foi implacável com Liliana: «Então nem vinham e mão dada nem nada!», exclama.  

Ao ajoelhar-se para pedir a namorada em casamento, esqueceu-se de um pormenor importante que foi notado por Marisa e Pedro: «Então ele não lhe fez a pergunta? Eu não ouvi», questiona o casal.  

Os concorrentes voltaram a estranhar as atitudes de Zé e Liliana quando era suposto a porta do estúdio abrir, mas isso acabou por não acontecer. Os ex noivos não se despediram um do outro, nem com uma troca de palavras nem com um beijo. «Coitado dele», «Mas nem falaram?», foram alguns dos comentários feitos por Marisa e Inês.   

Liliana ainda se tentou defender dizendo que não deu para se despedir de Zé mas os colegas não ficaram convencidos em relação ao amor que os unia.  

Longe de saber o que iria acontecer, a Voz referiu no estúdio: «O rapaz ainda não chegou ao altar e já foi abandonado». Cristina Ferreira deu umas palavras de alento a Zé Andrade, tais como: «Uma relação precisa de passar por provações. E quando ultrapassa uma provação destas, é de facto para a vida toda». Este comentário da apresentadora da TVI sacou uma reação espontânea por parte de Pedro: «Pois é», concordou em tom irónico.  

Veja o vídeo.

Temas: Liliana Pedro Inês Marisa

