O pedido de casamento mais estranho de sempre? Os sinais que Zé pode ter ignorado e que revelam tudo sobre Liliana

Inês, Marisa e Pedro, mostraram-se muito atentos a todos os pormenores do pedido de casamento de Liliana, e não guardaram os comentários para si. Inês começa por fazer alusão a uma resposta que Liliana dá a Zé na VT de apresentação: «O teu sim sim, Liliana...», fazendo parecer que a colega estava a despachar o ex noivo.

No final da VT, a Voz diz o seguinte: «Para sempre é muito tempo, cá estarei para confirmar». Após ouvir isto, Marisa retira uma conclusão muito séria: «Eu acho que quando a voz disse aquilo já estava a prever o que fosse acontecer». Marisa não se deixou ficar por ali, e ao ver a entrada do ex casal no estúdio foi implacável com Liliana: «Então nem vinham e mão dada nem nada!», exclama.

Ao ajoelhar-se para pedir a namorada em casamento, Zé esqueceu-se de um pormenor importante que foi notado por Marisa e Pedro: «Então ele não lhe fez a pergunta? Eu não ouvi», questiona o casal.

Os concorrentes voltaram a estranhar as atitudes de Zé e Liliana quando era suposto a porta do estúdio abrir, mas isso acabou por não acontecer. Os ex noivos não se despediram um do outro, nem com uma troca de palavras nem com um beijo. «Coitado dele», «Mas nem falaram?», foram alguns dos comentários feitos por Marisa e Inês.

Liliana ainda se tentou defender dizendo que não deu para se despedir de Zé mas os colegas não ficaram convencidos em relação ao amor que os unia.

Longe de saber o que iria acontecer, a Voz referiu no estúdio: «O rapaz ainda não chegou ao altar e já foi abandonado». Cristina Ferreira deu umas palavras de alento a Zé Andrade, tais como: «Uma relação precisa de passar por provações. E quando ultrapassa uma provação destas, é de facto para a vida toda». Este comentário da apresentadora da TVI sacou uma reação espontânea por parte de Pedro: «Pois é», concordou em tom irónico.

