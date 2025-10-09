Popularidade: Liliana em último lugar. E a taxa de reprovação é a maior de sempre

Já saiu mais um ranking de Popularidade do Secret Story 9, numa altura em que o segredo de Liliana foi desvendado por Raquel e a casa está ao rubro com tantas emoções.

Liliana é precisamente a concorrente menos gostada pelo público, com a taxa de reprovação mais alta de sempre: 90% contra apenas 10% de aprovação. Fábio - com quem Liliana está a começar um romance - está logo a seguir como o segundo menos gostado.

Do lado oposto temos também um casal: Marisa e Pedro. Ela mantém o primeiro lugar do ranking com 94% de aprovação, contra apenas 6% de reprovação. O marido ocupa o segundo lugar, seguido de Leandro, na terceira posição.

A história polémica de Liliana

Recorde-se que Liliana foi pedida em casamento na gala de estreia do Secret Story, mas o noivo Zé ficou à porta e só ela entrou na casa mais vigiada do País.

Desde essa altura que Liliana se aproximou de Fábio, um dos concorrentes em jogo, e nunca mais o largou. Os dois têm protagonizado cenas muito cúmplices e íntimas, que têm causado muita dor a Zé, que esteve na casa na gala passada e mostrou a sua desilusão com Liliana.

Zé não quis terminar logo ali a relação com Liliana, decidindo dar mais oportunidade pelo amor que os unia, até porque ela garantiu que se ia afastar de Fábio, mas isso não aconteceu.

Liliana não só manteve a aproximação, como tem estado cada vez mais íntima de Fábio e já ponderou por diversas vezes terminar tudo com Zé. Ele, cá fora, apagou todas as fotografias com Liliana das redes sociais e na gala deste domingo ela terminou tudo.

Segredo desvendado e casa ao rubro

A casa do Secret Story está ao rubro e a noite passada foi histórica: Raquel desvendou o segredo de Liliana, sendo esta a primeira vez que isto acontece nesta edição.

Tudo aconteceu no Especial com Cristina Ferreira. A melhor amiga de Ana Cristina apostou e não falhou: «Fui pedida em casamento na gala de estreia», é este o segredo de Liliana que Raquel acertou em cheio e que deixou todos em choque.

Com esta conquista Raquel fica assim com todo o dinheiro da conta de Liliana, que perde então tudo o que tinha até ao momento. Percorra a galeria que preparámos para si com as melhores imagens deste momento tão impactante.