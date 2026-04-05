Afinal, houve traição? Ricky revela toda a verdade sobre a relação com Liliana

Ricky da Costa recorreu ao Instagram para esclarecer algumas questões dos seguidores. A pergunta que não quer calar é em relação a uma alegada "traição" de Liliana há uns anos. Ricky esclareceu tudo, afirmando não ter havido traição.

«O que andam a dizer é verdade? A Liliana traiu-te?». O ex-concorrente de Secret Story 10 acabou por esclarecer a situação envolvendo a companheira, que permanece na casa mais vigiada do país. «E cá vamos nós, lá vou eu falar outra vez sobre o mesmo assunto. A nível de traição, não. Foi um deslize, foram umas mensagens que ocorreram. No entanto, já foi resolvido, está tudo bem», começou por explicar.

O marido de Liliana acrescentou ainda: «Se não estivesse bem, também não tinha falado sobre isso. É só mesmo para verem que somos verdadeiros, que essas coisas realmente acontecem, mas não houve nada disso», esclareceu.

Ricky reforçou ainda: «Não chegou a vias de facto. Foi um deslize, sim, estivemos mal, falámos, está tudo bem, amo muito a Lili e deixai-vos disso. Vocês são chatos», findou, esclarecendo todo o mistério que existia por parte dos fãs do formato.