Alerta Botão dos Segredos: Casal é descoberto e casa fica em choque

Saiu de Portugal e nunca mais olhou para trás. Descubra o que faz Liliana na Suíça

A caso do Secret Story 10 voltou a aquecer, Hélder acertou em cheio ao descobrir o segredo de Liliana: “O pai da minha filha está dentro da casa”. O concorrente mencionou Ricky, ex-concorrente, marido e pai da filha de Liliana, deixando os outros participantes surpreendidos.

Confrontada no confessionário, Liliana tentou negar a revelação, mas a Voz confirmou, em direto na sala, que aquele era realmente o seu segredo. A descoberta deixou os concorrentes boquiabertos, porém nem todos ficaram surpreendidos como é o caso de João.

Com a confirmação do segredo, Liliana tornou-se o centro das atenções da casa, enquanto Hélder viu a conta ficar recheada, já que o dinheiro todo de Liliana caiu na conta do concorrente.