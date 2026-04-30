Liliana descobre tudo o que Ricky disse sobre a traição fora do Secret Story. E a reação surpreende: «Ele sentiu necessidade...»

Saiu de Portugal e nunca mais olhou para trás. Descubra o que faz Liliana na Suíça

Liliana revelou, dentro da casa do Secret Story 10, que já tinha traído. Cá fora, também Ricky já tinha confessado que a sua relação com a mulher passou por uma fase conturbada em que existiu uma infidelidade e, agora, a finalista falou pela primeira vez sobre como reagiu ao saber que o companheiro expôs a situação.

No Dois às 10 desta quinta-feira, 30 de abril, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos quiseram saber se Liliana ficou chateada com a atitude do marido. «Não fiquei chateada, estamos muito bem resolvidos e sei que nada nos vai abalar», respondeu, de imediato.

A finalista do Secret Story 10 contou o que aconteceu: «Ele sentiu necessidade de dizer porque é a única coisa má que aconteceu entre nós. Aconteceu há imenso tempo, mesmo. E nós aprendemos com os nossos erros. Era uma fase em que estávamos muito mal, todos os casais passam por fases más. Ainda não tínhamos casado, foi praticamente no início.»

Liliana explicou que, o facto de ter passado por isso, a deixou mais sensível perante a história do 'triângulo amoroso' que envolveu Eva, Diogo e Ariana

«Nós só damos valor quando estamos a perder e quando vi aquilo dentro da casa (a traição do Diogo à Eva), parecia que estava a ter um deja vu e aquilo revoltou-me. Eu sei como é que a pessoa do outro lado está a sofrer, e sei que o arrependimento aparece», esclareceu.

«Foi aquilo que nos aconteceu. Mas está tudo bem. Eu não condenei o Diogo pelo que aconteceu, ele é um ser humano. Na altura, eu tive medo de perder o Ricky e lutei muito, foi aí que eu vi que gostava mesmo dele, que era ele quem eu queria», adiantou.

Pode ver tudo aqui:

Apesar desse episódio menos feliz, Liliana e Ricky são um casal muito unido. Casaram-se, tiveram uma filha e vivem uma fase feliz e estável na Suíça.

Na mesma conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Liliana falou abertamente sobre o casamento de luxo que teve e explicou tudo o que fez para o conseguir.

Foi esse um dos motivos que a levou a emigrar para a Suíça, para poderem juntar dinheiro e terem um casamento de sonho. «Era um mês e conseguia o vestido, era outro mês conseguia o helicóptero e a avioneta, outro mês o vestido de 3500 euros», revelou.