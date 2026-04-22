Revelado o motivo da ausência de Ricky nas galas do Secret Story. E é inesperado

Saiu de Portugal e nunca mais olhou para trás. Descubra o que faz Liliana na Suíça

Já foi esclarecido o motivo que tem levado Ricky a não comparecer nas galas do Secret mesmo quando a companheira, Liliana, está em risco de nomeação.

A ausência do ex-concorrente tem-se repetido semana após semana, algo que não passou despercebido a Cristina Ferreira. «Tenho que ter uma conversinha com ele que ele nunca mais cá pôs os pés», atirou a apresentadora em direto.

Entretanto, a razão para não estar presente já é conhecida. Segundo a revista TV Guia, o marido de Liliana terá regressado à Suíça por motivos financeiros e logísticos. «Por mim já tinha ido, mas estou com o budget [orçamento] apertado, embora as viagens já tenham descido. Mas 800 ou mil euros, mais carro… não», explicou, justificando a sua ausência aos domingos. Acrescentou ainda: «Prefiro dar de comer a mim e aos meus do que gastar esse valor».

Ainda assim, Ricky garantiu que acompanha o programa à distância e mantém total apoio à companheira: «Claro que fico a ver o programa de coração nas mãos, porque custa-me não estar lá presente. A cada domingo tem sido um ataque cardíaco».